United States 5, Switzerland 0

Unites States 5, Switzerland 0
First Period_1. United States, Haley Winn (Caroline Harvey and Hilary Knight), 6:04. Penalties_Rory Guilday, United States (tripping), 12:31.
Second Period_2. United States, Joy Dunne, 34:08. Penalties_Abbey Murphy, United States (illegal hit), 38:36. Switzerland penalty, 25:50.
Third Period_3. United States, Hannah Bilka (Taylor Heise and Caroline Harvey), 41:17. 4. United States, Alex Carpenter (Hilary Knight and Joy Dunne), 46:34. 5. United States, Caroline Harvey (Alex Carpenter and Joy Dunne), 47:42.
Shots on Goal_Switzerland 6-9-6_21. United States 18-19-13_50
Goalies_Switzerland Andrea Braendli, Saskia Maurer. United States Ava McNaughton, Gwyneth Philips.
Referees_Julia Kainberger, Austria. Shauna Neary, Canada. Laura Gutauskas, Canada. Tiina Saarimaki, Finland.
