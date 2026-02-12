United States 5, Latvia 1
First Period_1. United States, Brady Tkachuk (Matthew Tkachuck and Zach Werenski), 5:29. 2. Latvia, Renars Krastenbergs (Zemgus Girgensons), 7:25. Penalties_Renars Krastenbergs, Latvia (holding), 15:52.
Second Period_3. United States, Brock Nelson (Jack Hughes and Vincent Trocheck), 30:38. 4. United States, Tage Thompson (Jack Eichel and Quinn Hughes), 37:35. 5. United States, Brock Nelson (Jack Hughes and Matthew Tkachuk), 39:48. Penalties— Jake Guentzel, United States (hooking), 20:40. Roberts Mamcics, Latvia (cross-checking), 36:54.
Third Period_6. United States, Matthews Auston (Jack Eichel and Quinn Hughes), 42:35. Penalties_Kaspars Daugavina, Latvia (tripping), 41:28. Dylan Larkin, United States (slashing), 49:11. Brock Faber, United States (cross-checking), 56:38. Eduards Tralmaks, Latvia (cross-checking), 56:38. Brock Faber (served by Brady Tkachuk), United States (slashing), 56:38.
Shots on Goal_Latvia 9-2-7_18. United States 15-17-6_38.
Goalies_Latvia, Elvis Merzlikins, Arturs Silovs. United States, Jeremy Swayman, Connor Hellebuych.
Referees_Michael Campbell, Canada, Kyle Rehman, United States, Albert Ankerstjerne, Denmark, Libor Suchanek, Czech Republic.
