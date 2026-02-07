United States 5, Finland 0
First Period_1. United States, Alex Carpenter (Laila Edwards and Megan Keller), 15:19. Penalties_Michelle Karvinen, Finland (holding the stick), 5:41. Susanna Tapani (hooking), 15:12.
Second Period_2. United States, Taylor Heise (Abbey Murphy and Britta Curl), 22:31. 3. United States, Megan Keller, 23:37. 4. United States, Hillary Knight (Laila Edwards and Megan Keller), 29:17. Penalties_Ronja Savolainen, Finland (holding), 28:24. Jenni Hiirikoski, Finland (tripping), 31:11.
Third Period_5. United States, Abbey Murphy (Caroline Harvey and Taylor Heise), 55:56. Penalties_Petra Nieminen, Finland (tripping), 41:29. Noora Tulus, Finland (hooking), 44:01.
Shots on Goal_United States 15-21-13_49. Finland 4-5-2_11.
Goalies_United States, Aerin Frankel, Gwyneth Philips. Finland, Sanni Ahola, Anni Keisala.
Referees_Ida Henriksson, Sweden, Elizabeth Mantha, Canada, Jennifer Cameron-Ward, United States, Justine Todd, Canada.
_____
