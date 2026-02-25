Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alamosa 42, Ignacio 27
Banning Lewis Academy 38, Ellicott 23
Belleview Christian 53, Dawson 45
Caliche 46, Hi-Plains 37
Caprock Academy 52, Ouray 18
Cedaredge 44, Plateau Valley 36
Centauri 52, Buena Vista 30
Centennial 40, Antonito 28
Center 18, Trinidad 17
Cheraw 69, Hanover 3
Crowley County 46, Rye 42
Dayspring Christian 27, Flatirons Academy 21
Del Norte 48, Creede High School 13
Denver Jewish 49, Rocky Mountain Lutheran 13
Fleming 55, Otis 34
Fort Morgan 49, Weld Central 38
Gilpin County 58, Union Colony Preparatory School 40
Grand Valley 42, Moffat County 34
Heritage Christian Academy 53, Lyons 39
Idalia 50, Briggsdale 42
Kent Denver 50, Colorado Academy 28
Kit Carson 57, Holly 25
Miami-Yoder 37, Wiley 31
Mile High Adventist Academy 35, Front Range Baptist 27
North Park 44, West Grand 29
Olathe 39, Basalt 31
Peak to Peak 42, Elizabeth 36
Peetz 51, Bethune 6
Pikes Peak 37, Liberty Tree 35
Prairie 60, Lone Star 42
Ridgway 44, Telluride 29
Rifle High School 33, Coal Ridge 27
Sanford 48, Custer County 21
Sangre De Cristo 58, Lake City 11
SkyView 46, Estes Park 30
Springfield 49, Granada 40
St. Mary’s 54, James Irwin Charter School 44
Stargate School 55, St. Mary’s Academy 51
Strasburg 41, Highland 40
The Vanguard 53, Woodland Park 16
Timnath 58, Wellington 23
Valley 46, Frontier Academy 40
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
