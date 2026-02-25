Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 25, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alamosa 42, Ignacio 27

Banning Lewis Academy 38, Ellicott 23

Belleview Christian 53, Dawson 45

Caliche 46, Hi-Plains 37

Caprock Academy 52, Ouray 18

Cedaredge 44, Plateau Valley 36

Centauri 52, Buena Vista 30

Centennial 40, Antonito 28

Center 18, Trinidad 17

Cheraw 69, Hanover 3

Crowley County 46, Rye 42

Dayspring Christian 27, Flatirons Academy 21

Del Norte 48, Creede High School 13

Denver Jewish 49, Rocky Mountain Lutheran 13

Fleming 55, Otis 34

Fort Morgan 49, Weld Central 38

Gilpin County 58, Union Colony Preparatory School 40

Grand Valley 42, Moffat County 34

Heritage Christian Academy 53, Lyons 39

Idalia 50, Briggsdale 42

Kent Denver 50, Colorado Academy 28

Kit Carson 57, Holly 25

Miami-Yoder 37, Wiley 31

Mile High Adventist Academy 35, Front Range Baptist 27

North Park 44, West Grand 29

Olathe 39, Basalt 31

Peak to Peak 42, Elizabeth 36

Peetz 51, Bethune 6

Pikes Peak 37, Liberty Tree 35

Prairie 60, Lone Star 42

Ridgway 44, Telluride 29

Rifle High School 33, Coal Ridge 27

Sanford 48, Custer County 21

Sangre De Cristo 58, Lake City 11

SkyView 46, Estes Park 30

Springfield 49, Granada 40

St. Mary’s 54, James Irwin Charter School 44

Stargate School 55, St. Mary’s Academy 51

Strasburg 41, Highland 40

The Vanguard 53, Woodland Park 16

Timnath 58, Wellington 23

Valley 46, Frontier Academy 40

