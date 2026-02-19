The Genesis Invitational Scores

Thursday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
First Round
|Aaron Rai
|32-24—56
|Jacob Bridgeman
|34-32—66
|Rory McIlroy
|31-35—66
|Ryan Fox
|33-34—67
|Marco Penge
|32-0—32
|Si Woo Kim
|32-9—41
|Akshay Bhatia
|32-36—68
|Pierceson Coody
|34-34—68
|Max Greyserman
|32-36—68
|Collin Morikawa
|31-37—68
|Aldrich Potgieter
|33-35—68
|Harry Hall
|35-11—46
|Ryo Hisatsune
|32-25—57
|Tommy Fleetwood
|36-33—69
|Viktor Hovland
|35-34—69
|Hideki Matsuyama
|34-35—69
|Maverick McNealy
|35-34—69
|Taylor Pendrith
|35-34—69
|Jhonattan Vegas
|34-35—69
|Wyndham Clark
|34-0—34
|Min Woo Lee
|34-4—38
|Brian Harman
|34-17—51
|Jason Day
|35-19—54
|Matt Fitzpatrick
|36-22—58
|Sam Burns
|32-38—70
|Max Homa
|34-36—70
|Matthew McCarty
|34-36—70
|Adam Scott
|36-34—70
|Jordan Spieth
|35-4—39
|Chris Gotterup
|35-9—44
|Robert MacIntyre
|36-8—44
|Xander Schauffele
|36-8—44
|Sepp Straka
|36-12—48
|Corey Conners
|35-17—52
|Tony Finau
|35-27—62
|Lucas Glover
|34-28—62
|Max McGreevy
|34-28—62
|Tom Kim
|37-34—71
|Kurt Kitayama
|36-35—71
|Patrick Rodgers
|36-35—71
|Matti Schmid
|36-35—71
|Sahith Theegala
|34-37—71
|Sami Valimaki
|33-38—71
|Patrick Cantlay
|36-13—49
|Andrew Novak
|35-18—53
|Nick Taylor
|37-19—56
|Ludvig Aberg
|39-33—72
|Bud Cauley
|35-37—72
|Rickie Fowler
|37-35—72
|Ryan Gerard
|34-38—72
|Michael Kim
|36-36—72
|Denny McCarthy
|35-37—72
|Cameron Young
|36-36—72
|Brian Campbell
|37-0—37
|Daniel Berger
|37-4—41
|Harris English
|38-16—54
|Russell Henley
|37-17—54
|Alex Noren
|37-20—57
|Ben Griffin
|37-36—73
|Rico Hoey
|35-38—73
|Tom Hoge
|35-38—73
|Jake Knapp
|36-37—73
|Shane Lowry
|38-35—73
|Kevin Yu
|36-37—73
|Justin Rose
|38-9—47
|Nicolas Echavarria
|35-39—74
|J.J. Spaun
|39-35—74
|Sam Stevens
|36-38—74
|Garrick Higgo
|38-28—66
|J.T. Poston
|37-38—75
|Scottie Scheffler
|39-5—44
|Keegan Bradley
|39-37—76
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.