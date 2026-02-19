Live Radio
Home » Sports » The Genesis Invitational Scores

The Genesis Invitational Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 9:22 PM

Thursday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

First Round

Aaron Rai 32-24—56
Jacob Bridgeman 34-32—66
Rory McIlroy 31-35—66
Ryan Fox 33-34—67
Marco Penge 32-0—32
Si Woo Kim 32-9—41
Akshay Bhatia 32-36—68
Pierceson Coody 34-34—68
Max Greyserman 32-36—68
Collin Morikawa 31-37—68
Aldrich Potgieter 33-35—68
Harry Hall 35-11—46
Ryo Hisatsune 32-25—57
Tommy Fleetwood 36-33—69
Viktor Hovland 35-34—69
Hideki Matsuyama 34-35—69
Maverick McNealy 35-34—69
Taylor Pendrith 35-34—69
Jhonattan Vegas 34-35—69
Wyndham Clark 34-0—34
Min Woo Lee 34-4—38
Brian Harman 34-17—51
Jason Day 35-19—54
Matt Fitzpatrick 36-22—58
Sam Burns 32-38—70
Max Homa 34-36—70
Matthew McCarty 34-36—70
Adam Scott 36-34—70
Jordan Spieth 35-4—39
Chris Gotterup 35-9—44
Robert MacIntyre 36-8—44
Xander Schauffele 36-8—44
Sepp Straka 36-12—48
Corey Conners 35-17—52
Tony Finau 35-27—62
Lucas Glover 34-28—62
Max McGreevy 34-28—62
Tom Kim 37-34—71
Kurt Kitayama 36-35—71
Patrick Rodgers 36-35—71
Matti Schmid 36-35—71
Sahith Theegala 34-37—71
Sami Valimaki 33-38—71
Patrick Cantlay 36-13—49
Andrew Novak 35-18—53
Nick Taylor 37-19—56
Ludvig Aberg 39-33—72
Bud Cauley 35-37—72
Rickie Fowler 37-35—72
Ryan Gerard 34-38—72
Michael Kim 36-36—72
Denny McCarthy 35-37—72
Cameron Young 36-36—72
Brian Campbell 37-0—37
Daniel Berger 37-4—41
Harris English 38-16—54
Russell Henley 37-17—54
Alex Noren 37-20—57
Ben Griffin 37-36—73
Rico Hoey 35-38—73
Tom Hoge 35-38—73
Jake Knapp 36-37—73
Shane Lowry 38-35—73
Kevin Yu 36-37—73
Justin Rose 38-9—47
Nicolas Echavarria 35-39—74
J.J. Spaun 39-35—74
Sam Stevens 36-38—74
Garrick Higgo 38-28—66
J.T. Poston 37-38—75
Scottie Scheffler 39-5—44
Keegan Bradley 39-37—76

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up