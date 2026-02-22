The Genesis Invitational Scores

Sunday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Final Round
|Jacob Bridgeman (700), $4,000,000
|66-64-64-72—266
|Kurt Kitayama (375), $1,800,000
|71-64-68-64—267
|Rory McIlroy (375), $1,800,000
|66-65-69-67—267
|Adam Scott (325), $1,000,000
|70-63-72-63—268
|Aldrich Potgieter (300), $840,000
|68-68-65-68—269
|Jake Knapp (275), $760,000
|73-65-67-66—271
|Tommy Fleetwood (176), $603,200
|69-66-70-67—272
|Ryan Fox (176), $603,200
|67-69-69-67—272
|Collin Morikawa (176), $603,200
|68-69-70-65—272
|Xander Schauffele (176), $603,200
|68-65-70-69—272
|Cameron Young (176), $603,200
|72-68-66-66—272
|Min Woo Lee (105), $41,500
|69-65-74-65—273
|Alex Noren (105), $415,000
|74-66-67-66—273
|Scottie Scheffler (105), $415,000
|74-68-66-65—273
|Jordan Spieth (105), $41,500
|70-67-70-66—273
|Akshay Bhatia (69), $319,000
|68-71-67-68—274
|Pierceson Coody (69), $319,000
|68-71-68-67—274
|Marco Penge (69), $319,000
|66-64-74-70—274
|Sam Stevens (69), $319,000
|74-68-67-65—274
|Ludvig Aberg (53), $259,500
|72-68-69-66—275
|Robert MacIntyre (53), $259,500
|73-69-66-67—275
|Harris English (47), $224,500
|73-68-70-65—276
|Sahith Theegala (47), $224,500
|71-70-68-67—276
|Matt Fitzpatrick (41), $178,250
|69-66-72-70—277
|Max Greyserman (41), $178,250
|68-66-70-73—277
|Shane Lowry (41), $178,250
|73-68-69-67—277
|Matthew McCarty (41), $178,250
|70-69-69-69—277
|Tony Finau (32), $136,500
|72-69-68-69—278
|Rickie Fowler (32), $136,500
|72-68-72-66—278
|Ryan Gerard (32), $136,500
|72-70-69-67—278
|Hideki Matsuyama (32), $136,500
|69-72-69-68—278
|Aaron Rai (32), $136,500
|66-70-66-76—278
|Nick Taylor (32), $136,500
|72-68-70-68—278
|Si Woo Kim (25), $109,000
|68-72-70-69—279
|Tom Kim (25), $109,000
|71-70-67-71—279
|Patrick Rodgers (25), $109,000
|71-69-70-69—279
|Patrick Cantlay (22), $92,250
|72-70-65-73—280
|Corey Conners (22), $92,250
|71-69-70-70—280
|Max Homa (22), $92,250
|70-66-73-71—280
|Sami Valimaki (22), $92,250
|71-70-71-68—280
|Wyndham Clark (19), $78,000
|67-68-72-74—281
|Ben Griffin (19), $78,000
|73-68-71-69—281
|Viktor Hovland (19), $78,000
|69-73-70-69—281
|Jhonattan Vegas (17), $70,000
|69-68-74-71—282
|Ryo Hisatsune (16), $64,000
|70-72-72-69—283
|Taylor Pendrith (16), $64,000
|69-70-73-71—283
|Denny McCarthy (15), $57,000
|72-70-71-71—284
|Andrew Novak (15), $57,000
|70-71-74-69—284
|Matti Schmid (14), $54,000
|71-71-74-70—286
|Brian Harman (13), $51,500
|72-70-76-71—289
|Sepp Straka (13), $51,500
|70-68-80-71—289
