The Genesis Invitational Par Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 7:14 PM

Saturday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Third Round

Jacob Bridgeman 66-64-64—194 -19
Rory McIlroy 66-65-69—200 -13
Aldrich Potgieter 68-68-65—201 -12
Aaron Rai 66-70-66—202 -11
Kurt Kitayama 71-64-68—203 -10
Xander Schauffele 68-65-70—203 -10
Max Greyserman 68-66-70—204 -9
Marco Penge 66-64-74—204 -9
Tommy Fleetwood 69-66-70—205 -8
Ryan Fox 67-69-69—205 -8
Jake Knapp 73-65-67—205 -8
Adam Scott 70-63-72—205 -8
Akshay Bhatia 68-71-67—206 -7
Cameron Young 72-68-66—206 -7
Patrick Cantlay 72-70-65—207 -6
Wyndham Clark 67-68-72—207 -6
Pierceson Coody 68-71-68—207 -6
Matt Fitzpatrick 69-66-72—207 -6
Collin Morikawa 68-69-70—207 -6
Alex Noren 74-66-67—207 -6
Jordan Spieth 70-67-70—207 -6
Tom Kim 71-70-67—208 -5
Min Woo Lee 69-65-74—208 -5
Robert MacIntyre 73-69-66—208 -5
Matthew McCarty 70-69-69—208 -5
Scottie Scheffler 74-68-66—208 -5
Ludvig Aberg 72-68-69—209 -4
Tony Finau 72-69-68—209 -4
Max Homa 70-66-73—209 -4
Sam Stevens 74-68-67—209 -4
Sahith Theegala 71-70-68—209 -4
Corey Conners 71-69-70—210 -3
Si Woo Kim 68-72-70—210 -3
Shane Lowry 73-68-69—210 -3
Hideki Matsuyama 69-72-69—210 -3
Patrick Rodgers 71-69-70—210 -3
Nick Taylor 72-68-70—210 -3
Harris English 73-68-70—211 -2
Ryan Gerard 72-70-69—211 -2
Jhonattan Vegas 69-68-74—211 -2
Rickie Fowler 72-68-72—212 -1
Ben Griffin 73-68-71—212 -1
Viktor Hovland 69-73-70—212 -1
Taylor Pendrith 69-70-73—212 -1
Sami Valimaki 71-70-71—212 -1
Denny McCarthy 72-70-71—213 E
Ryo Hisatsune 70-72-72—214 +1
Andrew Novak 70-71-74—215 +2
Matti Schmid 71-71-74—216 +3
Brian Harman 72-70-76—218 +5
Sepp Straka 70-68-80—218 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

