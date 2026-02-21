The Genesis Invitational Par Scores

Saturday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Third Round
|Jacob Bridgeman
|66-64-64—194
|-19
|Rory McIlroy
|66-65-69—200
|-13
|Aldrich Potgieter
|68-68-65—201
|-12
|Aaron Rai
|66-70-66—202
|-11
|Kurt Kitayama
|71-64-68—203
|-10
|Xander Schauffele
|68-65-70—203
|-10
|Max Greyserman
|68-66-70—204
|-9
|Marco Penge
|66-64-74—204
|-9
|Tommy Fleetwood
|69-66-70—205
|-8
|Ryan Fox
|67-69-69—205
|-8
|Jake Knapp
|73-65-67—205
|-8
|Adam Scott
|70-63-72—205
|-8
|Akshay Bhatia
|68-71-67—206
|-7
|Cameron Young
|72-68-66—206
|-7
|Patrick Cantlay
|72-70-65—207
|-6
|Wyndham Clark
|67-68-72—207
|-6
|Pierceson Coody
|68-71-68—207
|-6
|Matt Fitzpatrick
|69-66-72—207
|-6
|Collin Morikawa
|68-69-70—207
|-6
|Alex Noren
|74-66-67—207
|-6
|Jordan Spieth
|70-67-70—207
|-6
|Tom Kim
|71-70-67—208
|-5
|Min Woo Lee
|69-65-74—208
|-5
|Robert MacIntyre
|73-69-66—208
|-5
|Matthew McCarty
|70-69-69—208
|-5
|Scottie Scheffler
|74-68-66—208
|-5
|Ludvig Aberg
|72-68-69—209
|-4
|Tony Finau
|72-69-68—209
|-4
|Max Homa
|70-66-73—209
|-4
|Sam Stevens
|74-68-67—209
|-4
|Sahith Theegala
|71-70-68—209
|-4
|Corey Conners
|71-69-70—210
|-3
|Si Woo Kim
|68-72-70—210
|-3
|Shane Lowry
|73-68-69—210
|-3
|Hideki Matsuyama
|69-72-69—210
|-3
|Patrick Rodgers
|71-69-70—210
|-3
|Nick Taylor
|72-68-70—210
|-3
|Harris English
|73-68-70—211
|-2
|Ryan Gerard
|72-70-69—211
|-2
|Jhonattan Vegas
|69-68-74—211
|-2
|Rickie Fowler
|72-68-72—212
|-1
|Ben Griffin
|73-68-71—212
|-1
|Viktor Hovland
|69-73-70—212
|-1
|Taylor Pendrith
|69-70-73—212
|-1
|Sami Valimaki
|71-70-71—212
|-1
|Denny McCarthy
|72-70-71—213
|E
|Ryo Hisatsune
|70-72-72—214
|+1
|Andrew Novak
|70-71-74—215
|+2
|Matti Schmid
|71-71-74—216
|+3
|Brian Harman
|72-70-76—218
|+5
|Sepp Straka
|70-68-80—218
|+5
