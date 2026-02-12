Switzerland 4, France 0
First Period_1. Switzerland, Damien Riat (Sven Andrighetto and Philipp Kurashev), 0:55. 2. Switzerland, Janis Moser (Michael Fora), 3:06. Penalties_Pierre-Edouard Bellemare, France (tripping), 0:36. Christian Marti, Switzerland (holding), 4:54. Enzo Cantagallo, France (hooking), 12:44.
Second Period— Penalties_Denis Malgin, Switzerland (cross-checking), 27:40. Anthony Rech, France (slashing), 32:00. Michael Fora, Switzerland (cross-checking) 35:09. Stephane da Costa, France (slashing), 36:10. Kevin Bozon, France (slashing), 38:30.
Third Period_3. Switzerland, Timo Meier (Roman Josi and Dean Kukan), 50:08. 4. Switzerland, Timo Meier (Janis Moser and Kevin Fiala), 56:13. Penalties_Christoph Bertschy, Switzerland (cross-checking), 46:57.
Shots on Goal_Switzerland 16-14-13_43. France 11-8-8_27
Goalies_Switzerland, Leonardo Genoni, Akira Schmid. France, Antoine Keller, Martin Neckar.
Referees_Brian Pochmara, United States. Andre Schrader, Germany. Jake Davis, United States. Jonny Murray, United States.
_____
