Switzerland 2, Sweden 1, OT
First Period_Penalties_Anna Kjellbin, Sweden (cross-checking), 15:49.
Second Period_1. Sweden, Mira Jungaker (Hilda Svensson and Thea Johansson), 31:40. 2. Switzerland, Sinja Leemann (Alina Marti), 35:40.
Third Period_Penalties_Anna Kjellbin, Sweden (interference), 48:21. Lena Marie Lutz, Switzerland (cross-checking), 57:33.
Overtime_3. Switzerland, Alina Muller (Ivana Wey and Lara Christen), 69:09.
Shots on Goal_Switzerland 5-7-6-7_25. Sweden 8-10-13-2_33.
Goalies_Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer. Sweden, Ebba Svensson Traff, Emma Soderberg.
Referees_Elizabeth Mantha, Canada, Anniina Nurmi, Finland. Alexandra Clarke, Canada. Justine Todd, Canada.
