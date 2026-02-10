Sweden 4, Japan 0
First Period_1. Sweden, Hanna Thuvik (Sara Hjalmarsson), 5:25. Penalties_Kanami Seki, Japan (cross-checking), 8:42.
Second Period_2. Sweden, Josefin Bouveng (Jenna Raunio), 25:36. 3. Sweden, Mira Hallin (Josefin Bouveng, Maja Nylen Persson), 37:30. Penalties_Mira Jungaker, Sweden (interference), 33:52.
Third Period_4. Sweden, Hanna Olsson (Maja Nylen Persson, Thea Johansson), 41:06. Penalties_Rui Ukita, Japan (slashing), 40:25. Akane Shiga, Japan (roughing), 52:13. Mira Jungaker, Sweden (holding), 52:13. Ida Karlsson, Sweden (interference), 57:30. Aoi Shiga, Japan (roughing), 57:48.
Shots on Goal_Japan 6-6-8_20. Sweden 9-14-8_31.
Goalies_Japan, Riko Kawaguchi, Rei Halloran. Sweden, Ebaa Svensson Traff, Emma Soderberg.
Referees_Kelly Cooke, United States, Michelle McKenna, Canada, Alexandra Clarke, Canada, Tiina Saarimaki, Finland.
