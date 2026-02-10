Live Radio
Home » Sports » Sweden 4, Japan 0

Sweden 4, Japan 0

The Associated Press

February 10, 2026, 9:20 AM

Sweden 4, Japan 0

First Period_1. Sweden, Hanna Thuvik (Sara Hjalmarsson), 5:25. Penalties_Kanami Seki, Japan (cross-checking), 8:42.

Second Period_2. Sweden, Josefin Bouveng (Jenna Raunio), 25:36. 3. Sweden, Mira Hallin (Josefin Bouveng, Maja Nylen Persson), 37:30. Penalties_Mira Jungaker, Sweden (interference), 33:52.

Third Period_4. Sweden, Hanna Olsson (Maja Nylen Persson, Thea Johansson), 41:06. Penalties_Rui Ukita, Japan (slashing), 40:25. Akane Shiga, Japan (roughing), 52:13. Mira Jungaker, Sweden (holding), 52:13. Ida Karlsson, Sweden (interference), 57:30. Aoi Shiga, Japan (roughing), 57:48.

Shots on Goal_Japan 6-6-8_20. Sweden 9-14-8_31.

Goalies_Japan, Riko Kawaguchi, Rei Halloran. Sweden, Ebaa Svensson Traff, Emma Soderberg.

Referees_Kelly Cooke, United States, Michelle McKenna, Canada, Alexandra Clarke, Canada, Tiina Saarimaki, Finland.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up