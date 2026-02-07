Live Radio
Sweden 6, Italy 1

The Associated Press

February 7, 2026, 11:31 AM

First Period_1. Sweden, Jessica Adolfsson (Hanna Thuvik, Sara Hjalmarsson). Penalties_Nadia Mattivi, Italy (illegal hit), 18:26.

Second Period_2. Sweden, Sofie Lundin (Jenna Raunio, Anna Kjellbin), 29:36. 3. Sweden, Sara Hjalmarsson (Ida Karlsson), 31:47. 4. Italy, Franziska Stocker, 33:30. 5. Sweden, Hanna Olsson ( Linnea Andersson, Thea Johansson), 34:39. Penalties_Anna Kjellbin, Sweden (interference), 35:55.

Third Period_6. Sweden, Thea Johansson (Lina Ljungblom), 46:53. 7. Sweden, Thea Johansson (Hanna Olsson and Hilda Svensson), 54:32. Penalties_Matilde Fantin (boarding), 50:49.

Shots on Goal_Sweden 10-17-20_47. Italy 9-8-2_19.

Goalies_Sweden, Ebba Svensson Traff. Italy, Martina Fedel.

Referees_Melissa Doyle, United States. Shauna Neary, Canada. Alexandra Clarke, Canada. Kristyna Hajkova, Czech Republic.

