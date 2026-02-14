Sweden 5, Slovakia 3
First Period_1. Sweden, Joel Eriksson Ek (Adrian Kempe), 7:17. 2. Slovakia, Juraj Slafkovsky (Simon Nemec, Martin Gernat), 8:59. Penalties_Rickard Rakell, Sweden (too many players), 6:41. Tomas Tatar, Slovakia (tripping), 11:04. Dahlin, Sweden (holding), 17:43.
Second Period_3. Sweden, Adrian Kempe (Rasmus Dahlin, Lucas Raymond), 27:06. 4. Slovakia, Martin Gernat (Peter Ceresnak, Adam Ruzicka), 29:48. 5. Sweden, Elias Pettersson (Filip Forsberg, Victor Hedman), 34:29. Penalties— Lucas Raymond, Sweden (hooking), 20:29. Pavol Regenda, Slovakia (kneeing), 27:01. William Nylander, Sweden (high sticking), 27:43. Simon Nemec, Slovakia (tripping), 37:28.
Third Period— 6. Sweden, Elias Pettersson (Lucas Raymond, Erik Karlsson), 47:57. 7. Sweden, Lucas Raymond (Mika Zibanejad, Erik Karlsson), 51:38. 8. Slovakia, Dalibor Dvorsky (Juraj Slafkovsky, Peter Ceresnak), 59:21. Penalties_Martin Marincin, Slovakia (holding), 41:42. Patrik Koch, Slovakia (roughing), 51:55. Adrian Kempe, Sweden (roughing), 51:55. Milos Kelemen, Slovakia (roughing), 52:08. William Nylander, Sweden (slashing), 52:08. Erik Cernak, Slovakia, (roughing), 52:08. Lucas Raymond, Sweden (slashing), 57:22.
Shots on Goal_Sweden 13-16-22_51. Slovakia 13-12-7_32.
Goalies_Sweden, Jacob Markstrom, Jesper Wallstedt. Slovakia, Samuel Hlavaj, Stanislav Skorvanek.
Referees_Andris Ansons, Latvia. Kyle Rehman, United States. Daniel Hyned, Czech Republic. Libor Suchanek, Czech Republic.
