Sweden 5, Latvia 1

First Period_1. Sweden, Adrian Kempe (Joel Eriksson Ek, William Nylander), 10:55. 2. Sweden, Gabriel Landeskog (Lucas Raymond, Mika Zibanejad), 11:36. Penalties_Gustav Forsling, Sweden (delaying the game), 16:54. Alberts Smits, Latvia (interference), 19:08.
Second Period_3. Sweden, Filip Forsberg (Erik Karlsson, Philip Broberg), 27:36. 4. Latvia, Eduards Tralmaks (Alberts Smits, Teodors Blugers), 30:47. Penalties_Victor Hedman, Sweden (cross-checking), 36:20.
Third Period_5. Sweden, Mika Zibanejad (Lucas Raymond, Gabriel Landeskog), 45:54. 6. Sweden, William Nylander (Lucas Raymond, Rasmus Dahlin), 53:18. Penalties_Elias Lindholm, Sweden (tripping), 46:35. Teodors Blugers, Latvia (slashing), 51:13.
Shots on Goal_Sweden 10-9-9_28. Latvia 6-8-7_21.
Goalies_Sweden, Jacob Markstrom, Jesper Wallstedt. Latvia, Elvis Merzlikins, Arturs Silovs.
Referees_Gord Dwyer, Canada; Sean MacFarlane, United States. Daniel Hynek, Czech Republic; Jonny Murray, United States.
