Sweden 4, Germany 1
First Period_1. Germany, Katarina Jobst-Smith (Luisa Welcke, Carina Stoebel), 8:30. 2. Sweden, Lina Ljungblom (Feliza Wikner Zienkiewicz, Jenna Raunio), 11:53. Penalties_Nina Christof, Germany (cross-checking), Sara Hjalmarsson, Sweden (slashing), Laura Kluge, Germany (tripping).
Second Period_3, Sweden, Lina Ljungblom (Lisa Johansson, Sofie Lundin), 27:03 (pp), 4. Sweden, Mira Jungaker (Lisa Johansson, Jenna Raunio), 39:20. Penlaties_Celina Haider, Germany (tripping), Emily Nix, Germany (illegal hit).
Third Period_5, Sweden, Thea Johansson (Hilda Svensson, Hanna Olsson) 51:20.
Shots on Goal_Sweden 14-12-11_37. Germany 6-3-7_16.
Goalies_Sweden, Ebba Svensson Traff, Emma Soderberg. Germany, Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle
Referee_Shauna Neary, Canada. Anniin Nurmi, Finland. Sarah Buckner, United States, Tina Saarimaki, Finland.
