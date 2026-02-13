Sweden 2, Czech Republic 0
First Period_No scoring. Penalties_Thea Johansson, Sweden (illegal hit), 1:29. Ida Karlsson, Sweden (holding), 9:28.
Second Period_1. Sweden, Hanna Olsson (Hilda Svensson and Maja Nylen Persson), 24:47. Penalties_Tereza Vanisova, Czech Republic (interreference on a goalkeeper), 23:25. Kristyna Kaltounkova, Czech Republic (tripping), 26:24. Thea Johansson, Sweden (scross-checking), 30:46. Aneta Tejralova, Czech Republic (roughing), 30:46. Czech Republic (delaying the game served by Kristyna Kaltounkova), 37:10.
Third Period_2. Sweden, Hilda Svensson (Anna Kjellbin), 59:35. Penalties_Thea Johansson, Sweden (interference on a goalkeeper), 50:13. Thea Johansson, Sweden (cross-checking), 55:18.
Shots on Goal_Czech Republic 6-10-13_29. Sweden 6-12-5_23.
Goalies_Czech Republic, Klara Peslarova, Julie Pejsova. Sweden, Ebba Svensson Traff, Emma Soderberg.
Referees_Michelle McKenna, Canada. Amanda Tassoni, United States. Sarah Buckner, United States. Justine Todd, Canada.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.