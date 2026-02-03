Sports on TV for Wednesday, Feb. 4

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Feb. 4
AUTO RACING
4:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Last Chance Qualifying Race, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.
6 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: The Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.
BASEBALL
3 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Panama vs. Dominican Republic, Round Robin, Zapopan, Mexico
8 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Green) vs. Mexico (Red), Round Robin, Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
PEACOCK — Seton Hall at Villanova
7 p.m.
BTN — Michigan St. at Minnesota
CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.
ESPN2 — Notre Dame at Louisville
ESPNU — Wright St. at Robert Morris
FS1 — UCF at Houston
PEAOCK — Butler at Providence
SECN — Texas A&M at Alabama
7:30 p.m.
PEACOCK — Creighton at Georgetown
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at California
PEACOCK — Colorado at Baylor
9 p.m.
BTN — Northwestern at Illinois
CBSSN — Arizona St. at Utah
ESPN2 — Oklahoma at Kentucky
FS1 — BYU at Oklahoma St.
10 p.m.
ACCN — Clemson at Stanford
11 p.m.
BTN — Iowa at Washington
CBSSN — Washington St. at Oregon St.
FS1 — Utah St. at New Mexico
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — UConn at DePaul
GOLF
10 a.m.
FS1 — LIV Golf: First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
Noon
FS2 — LIV Golf: First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
4 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Denver at New York
9:35 p.m.
ESPN — Oklahoma City at San Antonio
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Boston at Florida
9:30 p.m.
TNT — St. Louis at Dallas
SOCCER (MEN’S)
2:50 p.m.
FS2 — The French Cup: RC Lens at ES Troyes AC, Round of 16
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions Cup: CF Monterrey at Club Xelajú, First Round – Leg 1
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
4 a.m. (Thursday)
TENNIS — Montpellier-ATP Early Rounds; Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Quarterfinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 1 & 2
6 a.m. (Thursday)
TENNIS — Montpellier-ATP Early Rounds; Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Quarterfinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 1 & 2
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Atlanta at Austin
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.