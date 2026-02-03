Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Feb. 4

The Associated Press

February 3, 2026, 6:05 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 4

AUTO RACING

4:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Last Chance Qualifying Race, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

6 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: The Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

BASEBALL

3 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Panama vs. Dominican Republic, Round Robin, Zapopan, Mexico

8 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Green) vs. Mexico (Red), Round Robin, Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

PEACOCK — Seton Hall at Villanova

7 p.m.

BTN — Michigan St. at Minnesota

CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.

ESPN2 — Notre Dame at Louisville

ESPNU — Wright St. at Robert Morris

FS1 — UCF at Houston

PEAOCK — Butler at Providence

SECN — Texas A&M at Alabama

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Georgetown

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at California

PEACOCK — Colorado at Baylor

9 p.m.

BTN — Northwestern at Illinois

CBSSN — Arizona St. at Utah

ESPN2 — Oklahoma at Kentucky

FS1 — BYU at Oklahoma St.

10 p.m.

ACCN — Clemson at Stanford

11 p.m.

BTN — Iowa at Washington

CBSSN — Washington St. at Oregon St.

FS1 — Utah St. at New Mexico

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — UConn at DePaul

GOLF

10 a.m.

FS1 — LIV Golf: First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

Noon

FS2 — LIV Golf: First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

4 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Denver at New York

9:35 p.m.

ESPN — Oklahoma City at San Antonio

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Boston at Florida

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Dallas

SOCCER (MEN’S)

2:50 p.m.

FS2 — The French Cup: RC Lens at ES Troyes AC, Round of 16

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: CF Monterrey at Club Xelajú, First Round – Leg 1

TENNIS

4 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

4 a.m. (Thursday)

TENNIS — Montpellier-ATP Early Rounds; Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Quarterfinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 1 & 2

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Montpellier-ATP Early Rounds; Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Quarterfinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 1 & 2

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Atlanta at Austin

