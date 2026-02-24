Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Feb. 25

The Associated Press

February 24, 2026, 2:20 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at Boston College

7 p.m.

BTN — Maryland at Nebraska

CBSSN — Omaha at S. Dakota

ESPN2 — Florida at Texas

ESPNU — Illinois St. at N. Iowa

FS1 — Butler at Villanova

NBCSN — St. John’s at UConn

PEACOCK — St. John’s at UConn

SECN — Georgia at Vanderbilt

7:30 p.m.

TRUTV — Xavier at Providence

8 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Stanford

9 p.m.

BTN — Ohio St. at Iowa

CBSSN — UNLV at Grand Canyon

ESPN2 — Texas A&M at Arkansas

ESPNU — Mississippi St. at Alabama

FS1 — Kansas St. at Colorado

PEACOCK — DePaul at Creighton

SECN — LSU at Mississippi

10 p.m.

ACCN — SMU at California

11 p.m.

BTN — Wisconsin at Oregon

CBSSN — Santa Clara at Saint Mary’s (Calif.)

ESPNU — Washington St. at Loyola Marymount

FS1 — Utah St. at San Diego St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Michigan at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Mississippi St. at Georgia Tech

GOLF

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, First Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Detroit (SS) vs. Philadelphia, Clearwater, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Angeles vs. San Diego, Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Oklahoma City at Detroit

10:05 p.m.

ESPN — Boston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Toronto at Tampa Bay

TRUTV — Toronto at Tampa Bay

10 p.m.

TNT — Vegas at Los Angeles

TRUTV — Vegas at Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Antigua & Barbuda vs. British Virgin Islands, San Jose, Costa Rica

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Najma

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Juventus FC, Knockout Stage – Leg 2

3:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Puerto Rico vs. Bonaire, Group B, Willemstad, Curaçao

6:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: O&M FC at FC Cincinnati, First Round – Leg 1

9:25 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Cartaginés at Vancouver Whitecaps FC, First Round – Leg 1

11:25 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Sporting San Miguelito at Los Angeles Galaxy, First Round – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Acapulco-ATP, Dubai-ATP, Austin-WTA, Santiago-ATP & Merida-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Quarterfinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Quarterfinals

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — Major League Volleyball: Salt Lake at Austin

