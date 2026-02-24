Sports on TV for Wednesday, Feb. 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Feb. 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Wake Forest at Boston College
7 p.m.
BTN — Maryland at Nebraska
CBSSN — Omaha at S. Dakota
ESPN2 — Florida at Texas
ESPNU — Illinois St. at N. Iowa
FS1 — Butler at Villanova
NBCSN — St. John’s at UConn
PEACOCK — St. John’s at UConn
SECN — Georgia at Vanderbilt
7:30 p.m.
TRUTV — Xavier at Providence
8 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Stanford
9 p.m.
BTN — Ohio St. at Iowa
CBSSN — UNLV at Grand Canyon
ESPN2 — Texas A&M at Arkansas
ESPNU — Mississippi St. at Alabama
FS1 — Kansas St. at Colorado
PEACOCK — DePaul at Creighton
SECN — LSU at Mississippi
10 p.m.
ACCN — SMU at California
11 p.m.
BTN — Wisconsin at Oregon
CBSSN — Santa Clara at Saint Mary’s (Calif.)
ESPNU — Washington St. at Loyola Marymount
FS1 — Utah St. at San Diego St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
PEACOCK — Michigan at Ohio St.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Mississippi St. at Georgia Tech
GOLF
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, First Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Detroit (SS) vs. Philadelphia, Clearwater, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Angeles vs. San Diego, Peoria, Ariz.
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Oklahoma City at Detroit
10:05 p.m.
ESPN — Boston at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Toronto at Tampa Bay
TRUTV — Toronto at Tampa Bay
10 p.m.
TNT — Vegas at Los Angeles
TRUTV — Vegas at Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Antigua & Barbuda vs. British Virgin Islands, San Jose, Costa Rica
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Najma
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Juventus FC, Knockout Stage – Leg 2
3:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Puerto Rico vs. Bonaire, Group B, Willemstad, Curaçao
6:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: O&M FC at FC Cincinnati, First Round – Leg 1
9:25 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Cartaginés at Vancouver Whitecaps FC, First Round – Leg 1
11:25 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Sporting San Miguelito at Los Angeles Galaxy, First Round – Leg 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
10 a.m.
TENNIS CHANNEL — Acapulco-ATP, Dubai-ATP, Austin-WTA, Santiago-ATP & Merida-WTA Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Quarterfinals
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Quarterfinals
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — Major League Volleyball: Salt Lake at Austin
_____
