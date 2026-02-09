Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Feb. 10

The Associated Press

February 9, 2026, 5:10 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 10

AHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — 2026 AHL All-Star Skills Competition, Rockford, Ill.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

ESPN — North Carolina at Miami

ESPN2 — BYU at Baylor

ESPNU — Virginia at Florida St.

FS1 — Purdue at Nebraska

SECN — Vanderbilt at Auburn

7:30 p.m.

TNT — Marquette at Villanova

TRUTV — Marquette at Villanova

9 p.m.

CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.

ESPN — Duke at Pittsburgh

ESPN2 — Houston at Utah

FS1 — Iowa St. at TCU

SECN — Arkansas at LSU

11 p.m.

ESPN2 — Washington St. at Gonzaga

FS1 — San Jose St. at UNLV

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPNU — North Texas at Rice

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Towson at Johns Hopkins

GOLF

5:30 a.m. (Wednesday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Houston

10:30 p.m.

NBATV — San Antonio at L.A. Lakers

SOCCER (MEN’S)

12:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: U.S. vs. Dominican Republic, Group E, Arnos Vale, St. Vincent & Grenadines

2:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Costa Rica vs. Puerto Rico, Group D, Alajuela, Costa Rica

4:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Antigua and Barbuda vs. Grenada, Group C, Guatemala City

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: San Diego FC at Pumas UNAM, First Round – Leg 2

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

