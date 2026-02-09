Sports on TV for Tuesday, Feb. 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Feb. 10
AHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — 2026 AHL All-Star Skills Competition, Rockford, Ill.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
ESPN — North Carolina at Miami
ESPN2 — BYU at Baylor
ESPNU — Virginia at Florida St.
FS1 — Purdue at Nebraska
SECN — Vanderbilt at Auburn
7:30 p.m.
TNT — Marquette at Villanova
TRUTV — Marquette at Villanova
9 p.m.
CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.
ESPN — Duke at Pittsburgh
ESPN2 — Houston at Utah
FS1 — Iowa St. at TCU
SECN — Arkansas at LSU
11 p.m.
ESPN2 — Washington St. at Gonzaga
FS1 — San Jose St. at UNLV
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPNU — North Texas at Rice
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Towson at Johns Hopkins
GOLF
5:30 a.m. (Wednesday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Houston
10:30 p.m.
NBATV — San Antonio at L.A. Lakers
SOCCER (MEN’S)
12:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: U.S. vs. Dominican Republic, Group E, Arnos Vale, St. Vincent & Grenadines
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Costa Rica vs. Puerto Rico, Group D, Alajuela, Costa Rica
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Antigua and Barbuda vs. Grenada, Group C, Guatemala City
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: San Diego FC at Pumas UNAM, First Round – Leg 2
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.