Sports on TV for Sunday, Feb. 15

The Associated Press

February 14, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 15

AHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Syracuse at Lehigh Valley

AUTO RACING

2:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Daytona 500, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — Utah at Cincinnati

ESPNU — UTSA at Charlotte

FS1 — Maryland at Rutgers

1 p.m.

CBS — Indiana at Illinois

CBSSN — Denver at Omaha

2 p.m.

ESPN2 — South Florida at FAU

ESPNU — Tulane at UAB

3 p.m.

CBSSN — Drake at N. Iowa

4 p.m.

ESPN2 — Davidson at Dayton

ESPNU — E. Kentucky at North Alabama

5 p.m.

CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell

6 p.m.

ESPN2 — Belmont at Murray St.

FS1 — Seton Hall at Butler

7 p.m.

CBSSN — Towson at Monmouth

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at SMU

SECN — Vanderbilt at Georgia

1 p.m.

ABC — North Carolina at Duke

2 p.m.

CW — Virginia at Stanford

ESPN — Kansas St. at Iowa St.

FS1 — Maryland at Ohio St.

SECN — Mississippi at Kentucky

3 p.m.

ABC — Texas at Tennessee

PEACOCK — Indiana at UCLA

4 p.m.

BTN — Northwestern at Penn St.

ESPN — NC State at Notre Dame

FS1 — Michigan St. at Michigan

SECN — Oklahoma at Alabama

5 p.m.

TRUTV — Villanova at Creighton

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Louisville

BTN — Minnesota at Wisconsin

SECN — Auburn at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Oregon at Washington

FS1 — West Virginia at TCU

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.

6 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

8 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.

COLLEGE WRESTLING

Noon

BTN — Nebraska at Indiana

2 p.m.

ACCN — Oklahoma St. at Virginia Tech

BTN — Illinois at Northwestern

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Pittsburgh (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Kilmarnock

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

