Sports on TV for Sunday, Feb. 15

Sunday, Feb. 15
AHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — Syracuse at Lehigh Valley
AUTO RACING
2:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Daytona 500, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — Utah at Cincinnati
ESPNU — UTSA at Charlotte
FS1 — Maryland at Rutgers
1 p.m.
CBS — Indiana at Illinois
CBSSN — Denver at Omaha
2 p.m.
ESPN2 — South Florida at FAU
ESPNU — Tulane at UAB
3 p.m.
CBSSN — Drake at N. Iowa
4 p.m.
ESPN2 — Davidson at Dayton
ESPNU — E. Kentucky at North Alabama
5 p.m.
CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell
6 p.m.
ESPN2 — Belmont at Murray St.
FS1 — Seton Hall at Butler
7 p.m.
CBSSN — Towson at Monmouth
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at SMU
SECN — Vanderbilt at Georgia
1 p.m.
ABC — North Carolina at Duke
2 p.m.
CW — Virginia at Stanford
ESPN — Kansas St. at Iowa St.
FS1 — Maryland at Ohio St.
SECN — Mississippi at Kentucky
3 p.m.
ABC — Texas at Tennessee
PEACOCK — Indiana at UCLA
4 p.m.
BTN — Northwestern at Penn St.
ESPN — NC State at Notre Dame
FS1 — Michigan St. at Michigan
SECN — Oklahoma at Alabama
5 p.m.
TRUTV — Villanova at Creighton
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Louisville
BTN — Minnesota at Wisconsin
SECN — Auburn at Texas A&M
8 p.m.
BTN — Oregon at Washington
FS1 — West Virginia at TCU
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.
6 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
8 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.
COLLEGE WRESTLING
Noon
BTN — Nebraska at Indiana
2 p.m.
ACCN — Oklahoma St. at Virginia Tech
BTN — Illinois at Northwestern
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Pittsburgh (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Kilmarnock
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds
2 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
