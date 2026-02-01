Live Radio
Sports on TV for Monday, Feb. 2

The Associated Press

February 1, 2026, 3:25 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 2

AUTO RACING

11 a.m.

FS2 — NASCAR Cup Series: Practice and Qualifying, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

4:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Last Chance Qualifying Race, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

6 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: The Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

BASEBALL

3 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Puerto Rico vs. Dominican Republic, Round Robin, Zapopan, Mexico

8 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Red) vs. Panama, Round Robin, Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

ESPN — Syracuse at North Carolina

9 p.m.

CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC

ESPN — Kansas at Texas Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

6 p.m.

ESPN2 — North Carolina at NC State

8 p.m.

ESPN2 — South Carolina at Texas A&M

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5 p.m.

NHLN — Beanpot Tournament: Boston College vs. Harvard, Semifinal, Boston

8 p.m.

NHLN — Beanpot Tournament: Northeastern vs. Boston U., Semifinal, Boston

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Memphis

10 p.m.

PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley FC at Sunderland

SOCCER (WOMEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Haiti vs. Guatemala, Round One, Willemstad, Curaçao

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Costa Rica vs. Cuba, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

4 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Vinyl vs. Hive, Miami

TRUTV — Vinyl vs. Hive, Miami

8:45 p.m.

TNT — Mist vs. Laces, Miami

TRUTV — Mist vs. Laces, Miami

_____

