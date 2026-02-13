Sports on TV for Feb. 14 – 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Feb. 14
AHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Colorado at Chicago
AUTO RACING
Noon
FOX — ARCA Menards Series: General Tire 200, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
3 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Final Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: United Rentals 300, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASEBALL
3 p.m.
MLBN — MLB Desert Invitational: Penn St. vs. Grand Canyon, Scottsdale, Ariz.
8 p.m.
MLBN — MLB Desert Invitational: Iowa vs. Air Force, Scottsdale, Ariz.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — California at Boston College
CW — Georgia Tech at Notre Dame
CBSSN — Navy at Colgate
ESPN — Clemson at Duke
ESPN2 — TCU at Oklahoma St.
ESPNU — Samford at ETSU
12:45 p.m.
CBS — UCLA at Michigan
1 p.m.
ABC — Kansas at Iowa St.
BTN — Northwestern at Nebraska
SECN — Texas A&M at Vanderbilt
TNT — St. John’s at Providence
TRUTV — St. John’s at Providence
2 p.m.
ACCN — Florida St. at Virginia Tech
CBSSN — N. Dakota St. at N. Dakota
CW — SMU at Syracuse
ESPN — Pittsburgh at North Carolina
ESPN2 — Liberty at UTEP
2:30 p.m.
FOX — Villanova at Creighton
3 p.m.
ABC — Kentucky at Florida
BTN — Penn St. at Oregon
TNT — Marquette at Xavier
TRUTV — Marquette at Xavier
3:30 p.m.
SECN — Georgia at Oklahoma
4 p.m.
ACCN — Stanford at Wake Forest
CBSSN — Hofstra at UNC-Wilmington
ESPN — Louisville at Baylor
ESPN2 — Miami at NC State
FS1 — Colorado at BYU
PEACOCK — Kansas St. at Houston
5 p.m.
FOX — Purdue at Iowa
6 p.m.
CBSSN — VCU at Richmond
FS1 — West Virginia at UCF
SECN — LSU at Tennessee
6:30 p.m.
ESPN — Texas Tech at Arizona
ESPN2 — Mississippi St. at Mississippi
ESPNU — Yale at Harvard
8 p.m.
CBSSN — Memphis at Utah St.
FOX — Virginia vs. Ohio St., Nashville, Tenn.
PEACOCK — Georgetown at UConn
8:30 p.m.
ESPN — Auburn at Arkansas
ESPN2 — Texas at Missouri
ESPNU — Marshall at Georgia Southern
SECN — South Carolina at Alabama
10 p.m.
CBSSN — Nevada at San Diego St.
10:30 p.m.
ESPN — Gonzaga at Santa Clara
ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Pacific
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
FS1 — UConn at Marquette
2 p.m.
ESPNU — Tennessee Tech at S. Indiana
8:30 p.m.
ABC — South Carolina at LSU
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5 p.m.
BTN — Penn St. at Michigan
7:30 p.m.
BTN — Wisconsin at Ohio St.
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas A&M vs. NC State, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN —Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCF vs. LSU, Clearwater, Fla., Clearwater, Fla.
4 p.m.
ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Tennessee, Clearwater, Fla.
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
8 p.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
11 p.m.
FOX — LIV Golf League: Final Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
HORSE RACING
8 a.m.
FS2 — Saudi Cup: From Riyadh, Saudi Arabia
Noon
FS1 — Saudi Cup: From Riyadh, Saudi Arabia
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles
SAILING
12:30 a.m. (Sunday)
CBSSN — SailGP: ITM New Zealand Sail Grand Prix, Event 02 – Day 2, Auckland, New Zealand (Taped)
SOCCER (MEN’S)
9:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Swansea City at Derby County
6:30 a.m. (Sunday)
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round
TENNIS
9 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rotterdam-ATP Semifinal 1; Doha-WTA Final
1:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Rotterdam-ATP Semifinal 2; Dallas-ATP & Buenos Aires-ATP Semifinals
2 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
6 p.m.
TNT — 1-on-1 Tournament #3, Miami
TRUTV — 1-on-1 Tournament #3, Miami
Sunday, Feb. 15
AHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — Syracuse at Lehigh Valley
AUTO RACING
2:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Daytona 500, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — Utah at Cincinnati
ESPNU — UTSA at Charlotte
FS1 — Maryland at Rutgers
1 p.m.
CBS — Indiana at Illinois
CBSSN — Denver at Omaha
2 p.m.
ESPN2 — South Florida at FAU
ESPNU — Tulane at UAB
3 p.m.
CBSSN — Drake at N. Iowa
4 p.m.
ESPN2 — Davidson at Dayton
ESPNU — E. Kentucky at North Alabama
5 p.m.
CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell
6 p.m.
ESPN2 — Belmont at Murray St.
FS1 — Seton Hall at Butler
7 p.m.
CBSSN — Towson at Monmouth
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at SMU
SECN — Vanderbilt at Georgia
1 p.m.
ABC — North Carolina at Duke
2 p.m.
CW — Virginia at Stanford
ESPN — Kansas St. at Iowa St.
FS1 — Maryland at Ohio St.
SECN — Mississippi at Kentucky
3 p.m.
ABC — Texas at Tennessee
PEACOCK — Indiana at UCLA
4 p.m.
BTN — Northwestern at Penn St.
ESPN — NC State at Notre Dame
FS1 — Michigan St. at Michigan
SECN — Oklahoma at Alabama
5 p.m.
TRUTV — Villanova at Creighton
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Louisville
BTN — Minnesota at Wisconsin
SECN — Auburn at Texas A&M
8 p.m.
BTN — Oregon at Washington
FS1 — West Virginia at TCU
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.
6 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
8 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.
COLLEGE WRESTLING
Noon
BTN — Nebraska at Indiana
2 p.m.
ACCN — Oklahoma St. at Virginia Tech
BTN — Illinois at Northwestern
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Pittsburgh (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Kilmarnock
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds
2 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
