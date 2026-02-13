Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Feb. 14 – 15

The Associated Press

February 13, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Feb. 14

AHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — Colorado at Chicago

AUTO RACING

Noon

FOX — ARCA Menards Series: General Tire 200, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

3 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Final Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: United Rentals 300, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASEBALL

3 p.m.

MLBN — MLB Desert Invitational: Penn St. vs. Grand Canyon, Scottsdale, Ariz.

8 p.m.

MLBN — MLB Desert Invitational: Iowa vs. Air Force, Scottsdale, Ariz.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — California at Boston College

CW — Georgia Tech at Notre Dame

CBSSN — Navy at Colgate

ESPN — Clemson at Duke

ESPN2 — TCU at Oklahoma St.

ESPNU — Samford at ETSU

12:45 p.m.

CBS — UCLA at Michigan

1 p.m.

ABC — Kansas at Iowa St.

BTN — Northwestern at Nebraska

SECN — Texas A&M at Vanderbilt

TNT — St. John’s at Providence

TRUTV — St. John’s at Providence

2 p.m.

ACCN — Florida St. at Virginia Tech

CBSSN — N. Dakota St. at N. Dakota

CW — SMU at Syracuse

ESPN — Pittsburgh at North Carolina

ESPN2 — Liberty at UTEP

2:30 p.m.

FOX — Villanova at Creighton

3 p.m.

ABC — Kentucky at Florida

BTN — Penn St. at Oregon

TNT — Marquette at Xavier

TRUTV — Marquette at Xavier

3:30 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

4 p.m.

ACCN — Stanford at Wake Forest

CBSSN — Hofstra at UNC-Wilmington

ESPN — Louisville at Baylor

ESPN2 — Miami at NC State

FS1 — Colorado at BYU

PEACOCK — Kansas St. at Houston

5 p.m.

FOX — Purdue at Iowa

6 p.m.

CBSSN — VCU at Richmond

FS1 — West Virginia at UCF

SECN — LSU at Tennessee

6:30 p.m.

ESPN — Texas Tech at Arizona

ESPN2 — Mississippi St. at Mississippi

ESPNU — Yale at Harvard

8 p.m.

CBSSN — Memphis at Utah St.

FOX — Virginia vs. Ohio St., Nashville, Tenn.

PEACOCK — Georgetown at UConn

8:30 p.m.

ESPN — Auburn at Arkansas

ESPN2 — Texas at Missouri

ESPNU — Marshall at Georgia Southern

SECN — South Carolina at Alabama

10 p.m.

CBSSN — Nevada at San Diego St.

10:30 p.m.

ESPN — Gonzaga at Santa Clara

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Pacific

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

FS1 — UConn at Marquette

2 p.m.

ESPNU — Tennessee Tech at S. Indiana

8:30 p.m.

ABC — South Carolina at LSU

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5 p.m.

BTN — Penn St. at Michigan

7:30 p.m.

BTN — Wisconsin at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas A&M vs. NC State, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN —Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCF vs. LSU, Clearwater, Fla., Clearwater, Fla.

4 p.m.

ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Tennessee, Clearwater, Fla.

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

8 p.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

11 p.m.

FOX — LIV Golf League: Final Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

HORSE RACING

8 a.m.

FS2 — Saudi Cup: From Riyadh, Saudi Arabia

Noon

FS1 — Saudi Cup: From Riyadh, Saudi Arabia

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

SAILING

12:30 a.m. (Sunday)

CBSSN — SailGP: ITM New Zealand Sail Grand Prix, Event 02 – Day 2, Auckland, New Zealand (Taped)

SOCCER (MEN’S)

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Swansea City at Derby County

6:30 a.m. (Sunday)

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

TENNIS

9 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rotterdam-ATP Semifinal 1; Doha-WTA Final

1:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Rotterdam-ATP Semifinal 2; Dallas-ATP & Buenos Aires-ATP Semifinals

2 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

6 p.m.

TNT — 1-on-1 Tournament #3, Miami

TRUTV — 1-on-1 Tournament #3, Miami

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 15

AHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Syracuse at Lehigh Valley

AUTO RACING

2:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Daytona 500, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — Utah at Cincinnati

ESPNU — UTSA at Charlotte

FS1 — Maryland at Rutgers

1 p.m.

CBS — Indiana at Illinois

CBSSN — Denver at Omaha

2 p.m.

ESPN2 — South Florida at FAU

ESPNU — Tulane at UAB

3 p.m.

CBSSN — Drake at N. Iowa

4 p.m.

ESPN2 — Davidson at Dayton

ESPNU — E. Kentucky at North Alabama

5 p.m.

CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell

6 p.m.

ESPN2 — Belmont at Murray St.

FS1 — Seton Hall at Butler

7 p.m.

CBSSN — Towson at Monmouth

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at SMU

SECN — Vanderbilt at Georgia

1 p.m.

ABC — North Carolina at Duke

2 p.m.

CW — Virginia at Stanford

ESPN — Kansas St. at Iowa St.

FS1 — Maryland at Ohio St.

SECN — Mississippi at Kentucky

3 p.m.

ABC — Texas at Tennessee

PEACOCK — Indiana at UCLA

4 p.m.

BTN — Northwestern at Penn St.

ESPN — NC State at Notre Dame

FS1 — Michigan St. at Michigan

SECN — Oklahoma at Alabama

5 p.m.

TRUTV — Villanova at Creighton

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Louisville

BTN — Minnesota at Wisconsin

SECN — Auburn at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Oregon at Washington

FS1 — West Virginia at TCU

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.

6 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

8 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.

COLLEGE WRESTLING

Noon

BTN — Nebraska at Indiana

2 p.m.

ACCN — Oklahoma St. at Virginia Tech

BTN — Illinois at Northwestern

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Lippert Bassmaster Elite at Lake Martin, Alexander City, Ala.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Game: Team Stars, Team Stripes, and Team World, Round Robin Tournament, Los Angeles

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Pittsburgh (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Kilmarnock

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP & Rotterdam-ATP Finals; Dubai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up