NBA Saturday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at CHARLOTTE 7½ (229½) Portland Houston 3½ (225½) at MIAMI Toronto 13½ (226½) at…
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CHARLOTTE
|7½
|(229½)
|Portland
|Houston
|3½
|(225½)
|at MIAMI
|Toronto
|13½
|(226½)
|at WASHINGTON
|LA Lakers
|3½
|(227½)
|at GOLDEN STATE
|New Orleans
|6½
|(243½)
|at UTAH
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at AMERICAN
|2½
|Boston University
|Florida State
|5½
|at GEORGIA TECH
|at DUKE
|10½
|Virginia
|NC State
|6½
|at NOTRE DAME
|at RHODE ISLAND
|3½
|Saint Joseph’s (PA)
|at HOLY CROSS
|1½
|Loyola (MD)
|Iowa
|9½
|at PENN STATE
|at UCONN
|13½
|Seton Hall
|at HOUSTON
|18½
|Colorado
|at VCU
|13
|Fordham
|at ROBERT MORRIS
|13½
|Cleveland State
|at CENT. CONN. ST.
|8½
|Saint Francis (PA)
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|New Mexico State
|at LAFAYETTE
|4½
|Army
|at LIU
|8½
|Fairleigh Dickinson
|at WAGNER
|4½
|Chicago State
|UMBC
|1½
|at UMASS-LOWELL
|Missouri
|1½
|at MISSISSIPPI STATE
|Le Moyne
|1½
|at NEW HAVEN
|at XAVIER
|4½
|Georgetown
|at GREEN BAY
|1½
|Youngstown State
|Louisville
|1½
|at CLEMSON
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|12½
|Gardner-Webb
|at WOFFORD
|12½
|Citadel
|at TOWSON
|4½
|Campbell
|at WEST GEORGIA
|5½
|North Alabama
|at ALBANY (NY)
|2½
|New Hampshire
|at KENTUCKY
|1½
|Vanderbilt
|William & Mary
|5½
|at N.C. A&T
|at BINGHAMTON
|1½
|Maine
|Mercyhurst
|1½
|at STONEHILL
|FGCU
|2½
|at STETSON
|at LEHIGH
|5½
|Bucknell
|at MIAMI (FL)
|15½
|Boston College
|at CHATTANOOGA
|11½
|VMI
|at CENTRAL ARKANSAS
|2½
|Queens
|Austin Peay
|4½
|at BELLARMINE
|at UNC ASHEVILLE
|4½
|Charleston Southern
|at NORTHWESTERN
|4½
|Oregon
|at CINCINNATI
|9½
|Oklahoma State
|South Dakota State
|2½
|at SOUTH DAKOTA
|at BUFFALO
|5½
|Central Michigan
|at BOWLING GREEN
|5½
|UMass
|at GEORGE MASON
|4½
|Saint Bonaventure
|at UT MARTIN
|3
|Tennessee State
|UCLA
|1½
|at MINNESOTA
|at NEW MEXICO
|2½
|San Diego State
|Purdue Fort Wayne
|1½
|at IU INDIANAPOLIS
|at MONMOUTH
|3½
|Elon
|Radford
|1½
|at LONGWOOD
|at OAKLAND
|8½
|Detroit Mercy
|at WESTERN KENTUCKY
|10½
|UTEP
|at MONTANA STATE
|9½
|Sacramento State
|at LOUISIANA TECH
|2½
|Florida International
|at ARIZONA STATE
|7½
|Utah
|at GEORGIA
|12½
|South Carolina
|at SOUTHERN
|1½
|Bethune-Cookman
|at NORTHERN ILLINOIS
|1½
|Ball State
|at OHIO
|1½
|Toledo
|Wisconsin
|1½
|at WASHINGTON
|at LITTLE ROCK
|6½
|Southern Indiana
|at UTAH VALLEY
|14½
|Abilene Christian
|Howard
|9½
|at MORGAN STATE
|at TEXAS A&M
|3½
|Texas
|at MONTANA
|1½
|Portland State
|at CAL
|7½
|Pittsburgh
|at WYOMING
|22½
|Air Force
|at WINTHROP
|8½
|Presbyterian
|at HAMPTON
|4½
|Northeastern
|at NAVY
|6½
|Colgate
|at IDAHO
|2½
|Northern Colorado
|Nebraska
|4½
|at USC
|at IOWA STATE
|9½
|Texas Tech
|Lipscomb
|2½
|at EASTERN KENTUCKY
|at NICHOLLS STATE
|4½
|SE Louisiana
|NJIT
|2½
|at BRYANT
|at ARIZONA
|9½
|Kansas
|Richmond
|4½
|at LOYOLA CHICAGO
|at PORTLAND
|3½
|San Diego
|at EASTERN WASHINGTON
|10
|Northern Arizona
|Valparaiso
|4½
|at EVANSVILLE
|North Carolina Central
|1½
|at DELAWARE STATE
|Lindenwood
|11
|at WESTERN ILLINOIS
|Norfolk State
|8½
|at COPPIN STATE
|at MERCER
|1½
|East Tennessee State
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|6½
|South Carolina State
|SFA
|8½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|at SIU-EDWARDSVILLE
|6½
|Eastern Illinois
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|7½
|Tennessee Tech
|at NORTH DAKOTA STATE
|12½
|North Dakota
|Lamar
|1½
|at INCARNATE WORD
|Colorado State
|7½
|at SAN JOSE STATE
|at KENNESAW STATE
|10½
|Delaware
|at TEXAS SOUTHERN
|5½
|Jackson State
|at GRAMBLING
|5½
|Florida A&M
|at ALABAMA A&M
|1½
|Alabama State
|BYU
|1½
|at WEST VIRGINIA
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|10½
|East Texas A&M
|at WESTERN CAROLINA
|1½
|Furman
|at SAM HOUSTON
|7½
|Missouri State
|at PRAIRIE VIEW A&M
|6½
|Alcorn State
|at CREIGHTON
|2½
|Providence
|at WAKE FOREST
|4½
|Syracuse
|at PACIFIC
|4½
|San Francisco
|McNeese
|8½
|at NEW ORLEANS
|at TENNESSEE
|4½
|Alabama
|Liberty
|3½
|at JACKSONVILLE STATE
|at SAMFORD
|9½
|UNC Greensboro
|SMU
|1½
|at STANFORD
|at IDAHO STATE
|2½
|Weber State
|at LSU
|2
|Oklahoma
|Jacksonville
|1½
|at NORTH FLORIDA
|at UAPB
|13½
|Mississippi Valley State
|at TEXAS A&M-CC
|6½
|Northwestern State
|TCU
|2½
|at KANSAS STATE
|Hawaii
|2½
|at CSU FULLERTON
|at HOFSTRA
|12½
|Stony Brook
|at NORTHERN KENTUCKY
|2½
|Wright State
|at SAINT LOUIS
|15½
|Duquesne
|Oral Roberts
|4½
|at UMKC
|CSU Northridge
|4½
|at UC RIVERSIDE
|Boise State
|6½
|at FRESNO STATE
|at ST. JOHN’S
|7½
|Villanova
|at ST. THOMAS
|12½
|Omaha
|at SANTA CLARA
|16½
|Oregon State
|Washington State
|7½
|at PEPPERDINE
|at UCF
|2½
|Baylor
|at NORTH CAROLINA
|6½
|Virginia Tech
|at AUBURN
|10½
|Ole Miss
|at FLORIDA
|9½
|Arkansas
|Utah Tech
|1½
|at SOUTHERN UTAH
|at LOYOLA MARYMOUNT
|1½
|Seattle U
|at CAL BAPTIST
|7½
|Tarleton State
|Long Beach State
|3½
|at CSU BAKERSFIELD
|at UTAH STATE
|10½
|Grand Canyon
|Nevada
|1½
|at UNLV
|at UCSD
|6½
|Cal Poly
|Gonzaga
|2½
|at SAINT MARY’S (CA)
|at UC IRVINE
|3½
|UCSB
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-119
|at N.Y RANGERS
|-101
|at PHILADELPHIA
|-120
|Boston
|+100
|Edmonton
|-155
|at SAN JOSE
|+129
|New Jersey
|-111
|at ST. LOUIS
|-108
|at COLORADO
|-340
|Chicago
|+269
|at COLUMBUS
|-132
|N.Y Islanders
|+110
|Ottawa
|-119
|at TORONTO
|-101
|at TAMPA BAY
|-239
|Buffalo
|+194
|at MONTREAL
|-154
|Washington
|+128
|at LOS ANGELES
|-161
|Calgary
|+135
|at CAROLINA
|-187
|Detroit
|+154
|at DALLAS
|-154
|Nashville
|+128
|at SEATTLE
|-167
|Vancouver
|+139
