Sports Betting Line

The Associated Press

February 28, 2026, 12:56 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CHARLOTTE (229½) Portland
Houston (225½) at MIAMI
Toronto 13½ (226½) at WASHINGTON
LA Lakers (227½) at GOLDEN STATE
New Orleans (243½) at UTAH

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at AMERICAN Boston University
Florida State at GEORGIA TECH
at DUKE 10½ Virginia
NC State at NOTRE DAME
at RHODE ISLAND Saint Joseph’s (PA)
at HOLY CROSS Loyola (MD)
Iowa at PENN STATE
at UCONN 13½ Seton Hall
at HOUSTON 18½ Colorado
at VCU 13 Fordham
at ROBERT MORRIS 13½ Cleveland State
at CENT. CONN. ST. Saint Francis (PA)
at MIDDLE TENNESSEE New Mexico State
at LAFAYETTE Army
at LIU Fairleigh Dickinson
at WAGNER Chicago State
UMBC at UMASS-LOWELL
Missouri at MISSISSIPPI STATE
Le Moyne at NEW HAVEN
at XAVIER Georgetown
at GREEN BAY Youngstown State
Louisville at CLEMSON
at SOUTH CAROLINA UPSTATE 12½ Gardner-Webb
at WOFFORD 12½ Citadel
at TOWSON Campbell
at WEST GEORGIA North Alabama
at ALBANY (NY) New Hampshire
at KENTUCKY Vanderbilt
William & Mary at N.C. A&T
at BINGHAMTON Maine
Mercyhurst at STONEHILL
FGCU at STETSON
at LEHIGH Bucknell
at MIAMI (FL) 15½ Boston College
at CHATTANOOGA 11½ VMI
at CENTRAL ARKANSAS Queens
Austin Peay at BELLARMINE
at UNC ASHEVILLE Charleston Southern
at NORTHWESTERN Oregon
at CINCINNATI Oklahoma State
South Dakota State at SOUTH DAKOTA
at BUFFALO Central Michigan
at BOWLING GREEN UMass
at GEORGE MASON Saint Bonaventure
at UT MARTIN 3 Tennessee State
UCLA at MINNESOTA
at NEW MEXICO San Diego State
Purdue Fort Wayne at IU INDIANAPOLIS
at MONMOUTH Elon
Radford at LONGWOOD
at OAKLAND Detroit Mercy
at WESTERN KENTUCKY 10½ UTEP
at MONTANA STATE Sacramento State
at LOUISIANA TECH Florida International
at ARIZONA STATE Utah
at GEORGIA 12½ South Carolina
at SOUTHERN Bethune-Cookman
at NORTHERN ILLINOIS Ball State
at OHIO Toledo
Wisconsin at WASHINGTON
at LITTLE ROCK Southern Indiana
at UTAH VALLEY 14½ Abilene Christian
Howard at MORGAN STATE
at TEXAS A&M Texas
at MONTANA Portland State
at CAL Pittsburgh
at WYOMING 22½ Air Force
at WINTHROP Presbyterian
at HAMPTON Northeastern
at NAVY Colgate
at IDAHO Northern Colorado
Nebraska at USC
at IOWA STATE Texas Tech
Lipscomb at EASTERN KENTUCKY
at NICHOLLS STATE SE Louisiana
NJIT at BRYANT
at ARIZONA Kansas
Richmond at LOYOLA CHICAGO
at PORTLAND San Diego
at EASTERN WASHINGTON 10 Northern Arizona
Valparaiso at EVANSVILLE
North Carolina Central at DELAWARE STATE
Lindenwood 11 at WESTERN ILLINOIS
Norfolk State at COPPIN STATE
at MERCER East Tennessee State
at MARYLAND-EASTERN SHORE South Carolina State
SFA at HOUSTON CHRISTIAN
at SIU-EDWARDSVILLE Eastern Illinois
at SOUTHEAST MISSOURI STATE Tennessee Tech
at NORTH DAKOTA STATE 12½ North Dakota
Lamar at INCARNATE WORD
Colorado State at SAN JOSE STATE
at KENNESAW STATE 10½ Delaware
at TEXAS SOUTHERN Jackson State
at GRAMBLING Florida A&M
at ALABAMA A&M Alabama State
BYU at WEST VIRGINIA
at UT RIO GRANDE VALLEY 10½ East Texas A&M
at WESTERN CAROLINA Furman
at SAM HOUSTON Missouri State
at PRAIRIE VIEW A&M Alcorn State
at CREIGHTON Providence
at WAKE FOREST Syracuse
at PACIFIC San Francisco
McNeese at NEW ORLEANS
at TENNESSEE Alabama
Liberty at JACKSONVILLE STATE
at SAMFORD UNC Greensboro
SMU at STANFORD
at IDAHO STATE Weber State
at LSU 2 Oklahoma
Jacksonville at NORTH FLORIDA
at UAPB 13½ Mississippi Valley State
at TEXAS A&M-CC Northwestern State
TCU at KANSAS STATE
Hawaii at CSU FULLERTON
at HOFSTRA 12½ Stony Brook
at NORTHERN KENTUCKY Wright State
at SAINT LOUIS 15½ Duquesne
Oral Roberts at UMKC
CSU Northridge at UC RIVERSIDE
Boise State at FRESNO STATE
at ST. JOHN’S Villanova
at ST. THOMAS 12½ Omaha
at SANTA CLARA 16½ Oregon State
Washington State at PEPPERDINE
at UCF Baylor
at NORTH CAROLINA Virginia Tech
at AUBURN 10½ Ole Miss
at FLORIDA Arkansas
Utah Tech at SOUTHERN UTAH
at LOYOLA MARYMOUNT Seattle U
at CAL BAPTIST Tarleton State
Long Beach State at CSU BAKERSFIELD
at UTAH STATE 10½ Grand Canyon
Nevada at UNLV
at UCSD Cal Poly
Gonzaga at SAINT MARY’S (CA)
at UC IRVINE UCSB

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -119 at N.Y RANGERS -101
at PHILADELPHIA -120 Boston +100
Edmonton -155 at SAN JOSE +129
New Jersey -111 at ST. LOUIS -108
at COLORADO -340 Chicago +269
at COLUMBUS -132 N.Y Islanders +110
Ottawa -119 at TORONTO -101
at TAMPA BAY -239 Buffalo +194
at MONTREAL -154 Washington +128
at LOS ANGELES -161 Calgary +135
at CAROLINA -187 Detroit +154
at DALLAS -154 Nashville +128
at SEATTLE -167 Vancouver +139

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

