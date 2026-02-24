Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 24, 2026, 11:41 PM

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
San Antonio (229½) at TORONTO
Golden State (226½) at MEMPHIS
at DETROIT (218½) Oklahoma City
at HOUSTON 15½ (222½) Sacramento
Cleveland (227½) at MILWAUKEE
at DENVER (228½) Boston

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at ARMY Bucknell
at FURMAN 16½ Citadel
at SOUTH CAROLINA STATE Morgan State
Wake Forest at BOSTON COLLEGE
Oakland at IU INDIANAPOLIS
Omaha 1 at SOUTH DAKOTA
at ROBERT MORRIS Detroit Mercy
Northern Kentucky at CLEVELAND STATE
at UCONN St. John’s
at VILLANOVA Butler
Queens 1 at EASTERN KENTUCKY
at AMERICAN Lehigh
at BOSTON UNIVERSITY Holy Cross
Wright State at PURDUE FORT WAYNE
at EAST TENNESSEE STATE Wofford
Lipscomb at WEST GEORGIA
at NORTHERN IOWA Illinois State
George Mason at SAINT JOSEPH’S (PA)
at DUQUESNE Davidson
at CHARLOTTE ½ North Texas
at VANDERBILT Georgia
Navy at LOYOLA (MD)
at COLGATE Lafayette
Mercer at WESTERN CAROLINA
Florida at TEXAS
at NEBRASKA 17½ Maryland
at BELMONT 19½ Evansville
Tulsa at TULANE
at PROVIDENCE Xavier
at VALPARAISO Drake
at JAMES MADISON Georgia Southern
Youngstown State at MILWAUKEE
at STANFORD Pittsburgh
East Carolina 4 at UTSA
at SOUTHERN ILLINOIS Indiana State
South Florida 10½ at RICE
at AUSTIN PEAY Central Arkansas
at SOUTH ALABAMA 14½ UL Monroe
Bellarmine at NORTH ALABAMA
at GONZAGA 26½ Portland
at IOWA Ohio State
Seattle U at PEPPERDINE
at GRAND CANYON UNLV
at OLE MISS LSU
at ARKANSAS Texas A&M
at COLORADO Kansas State
at ALABAMA 14½ Mississippi State
at CREIGHTON DePaul
SMU at CAL
at OREGON STATE San Diego
at LOYOLA MARYMOUNT Washington State
Wisconsin at OREGON
at SAINT MARY’S (CA) Santa Clara
at SAN DIEGO STATE Utah State

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -154 Philadelphia +129
at NEW JERSEY -114 Buffalo -106
at TAMPA BAY -222 Toronto +182
at DALLAS -163 Seattle +137
Colorado -125 at UTAH +105
at LOS ANGELES -156 Vegas +131
Winnipeg -125 at VANCOUVER +105
Edmonton -116 at ANAHEIM -104

Sports
