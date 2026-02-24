NBA Wednesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG San Antonio 7½ (229½) at TORONTO Golden State 2½ (226½) at MEMPHIS at DETROIT…
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|San Antonio
|7½
|(229½)
|at TORONTO
|Golden State
|2½
|(226½)
|at MEMPHIS
|at DETROIT
|5½
|(218½)
|Oklahoma City
|at HOUSTON
|15½
|(222½)
|Sacramento
|Cleveland
|8½
|(227½)
|at MILWAUKEE
|at DENVER
|4½
|(228½)
|Boston
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at ARMY
|2½
|Bucknell
|at FURMAN
|16½
|Citadel
|at SOUTH CAROLINA STATE
|1½
|Morgan State
|Wake Forest
|4½
|at BOSTON COLLEGE
|Oakland
|5½
|at IU INDIANAPOLIS
|Omaha
|1
|at SOUTH DAKOTA
|at ROBERT MORRIS
|8½
|Detroit Mercy
|Northern Kentucky
|7½
|at CLEVELAND STATE
|at UCONN
|5½
|St. John’s
|at VILLANOVA
|9½
|Butler
|Queens
|1
|at EASTERN KENTUCKY
|at AMERICAN
|6½
|Lehigh
|at BOSTON UNIVERSITY
|7½
|Holy Cross
|Wright State
|2½
|at PURDUE FORT WAYNE
|at EAST TENNESSEE STATE
|8½
|Wofford
|Lipscomb
|5½
|at WEST GEORGIA
|at NORTHERN IOWA
|5½
|Illinois State
|George Mason
|1½
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|at DUQUESNE
|2½
|Davidson
|at CHARLOTTE
|½
|North Texas
|at VANDERBILT
|9½
|Georgia
|Navy
|7½
|at LOYOLA (MD)
|at COLGATE
|8½
|Lafayette
|Mercer
|1½
|at WESTERN CAROLINA
|Florida
|6½
|at TEXAS
|at NEBRASKA
|17½
|Maryland
|at BELMONT
|19½
|Evansville
|Tulsa
|5½
|at TULANE
|at PROVIDENCE
|6½
|Xavier
|at VALPARAISO
|4½
|Drake
|at JAMES MADISON
|5½
|Georgia Southern
|Youngstown State
|1½
|at MILWAUKEE
|at STANFORD
|8½
|Pittsburgh
|East Carolina
|4
|at UTSA
|at SOUTHERN ILLINOIS
|8½
|Indiana State
|South Florida
|10½
|at RICE
|at AUSTIN PEAY
|3½
|Central Arkansas
|at SOUTH ALABAMA
|14½
|UL Monroe
|Bellarmine
|2½
|at NORTH ALABAMA
|at GONZAGA
|26½
|Portland
|at IOWA
|6½
|Ohio State
|Seattle U
|5½
|at PEPPERDINE
|at GRAND CANYON
|7½
|UNLV
|at OLE MISS
|1½
|LSU
|at ARKANSAS
|7½
|Texas A&M
|at COLORADO
|6½
|Kansas State
|at ALABAMA
|14½
|Mississippi State
|at CREIGHTON
|4½
|DePaul
|SMU
|3½
|at CAL
|at OREGON STATE
|6½
|San Diego
|at LOYOLA MARYMOUNT
|1½
|Washington State
|Wisconsin
|4½
|at OREGON
|at SAINT MARY’S (CA)
|5½
|Santa Clara
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|Utah State
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-154
|Philadelphia
|+129
|at NEW JERSEY
|-114
|Buffalo
|-106
|at TAMPA BAY
|-222
|Toronto
|+182
|at DALLAS
|-163
|Seattle
|+137
|Colorado
|-125
|at UTAH
|+105
|at LOS ANGELES
|-156
|Vegas
|+131
|Winnipeg
|-125
|at VANCOUVER
|+105
|Edmonton
|-116
|at ANAHEIM
|-104
