NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|9½
|(234½)
|at INDIANA
|at CLEVELAND
|3½
|(230½)
|New York
|at ATLANTA
|12½
|(235½)
|Washington
|Oklahoma City
|1½
|(218½)
|at TORONTO
|Dallas
|1½
|(224½)
|at BROOKLYN
|Golden State
|1½
|(224½)
|at NEW ORLEANS
|Miami
|5½
|(228½)
|at MILWAUKEE
|Charlotte
|8½
|(229½)
|at CHICAGO
|Boston
|6½
|(209½)
|at PHOENIX
|Minnesota
|5½
|(234½)
|at PORTLAND
|at LA LAKERS
|4½
|(230½)
|Orlando
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NEW HAVEN
|6½
|Saint Francis (PA)
|Washington
|5½
|at RUTGERS
|Miami (OH)
|10½
|at EASTERN MICHIGAN
|George Washington
|6½
|at LA SALLE
|Kentucky
|6½
|at SOUTH CAROLINA
|at KENT STATE
|10½
|Central Michigan
|at INDIANA
|9½
|Northwestern
|at GEORGETOWN
|3½
|Marquette
|at TEXAS TECH
|5½
|Cincinnati
|Duke
|17½
|at NOTRE DAME
|at MARSHALL
|7½
|Old Dominion
|at OKLAHOMA STATE
|1½
|West Virginia
|at TROY
|12½
|Louisiana
|Saint Louis
|5½
|at DAYTON
|at BOWLING GREEN
|12½
|Western Michigan
|Wake Forest
|4½
|at BOSTON COLLEGE
|at TOLEDO
|11½
|Northern Illinois
|at VIRGINIA
|5½
|NC State
|UMass
|5½
|at BALL STATE
|at AKRON
|15½
|Buffalo
|Coastal Carolina
|1½
|at GEORGIA STATE
|at MOREHEAD STATE
|8½
|Southern Indiana
|at UIC
|3½
|Bradley
|at ARKANSAS STATE
|9½
|Southern Miss
|at MICHIGAN
|22
|Minnesota
|at COLORADO STATE
|8½
|Fresno State
|San Jose State
|6½
|at AIR FORCE
|at TCU
|6½
|Arizona State
|Iowa State
|13½
|at UTAH
|Tennessee
|3½
|at MISSOURI
|at BOISE STATE
|7½
|Wyoming
|Auburn
|1½
|at OKLAHOMA
|Arizona
|8½
|at BAYLOR
|Miami (FL)
|2½
|at FLORIDA STATE
|at UCLA
|6½
|USC
|at BYU
|11½
|UCF
|New Mexico
|1½
|at NEVADA
