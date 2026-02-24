Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 24, 2026, 12:56 AM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Philadelphia (234½) at INDIANA
at CLEVELAND (230½) New York
at ATLANTA 12½ (235½) Washington
Oklahoma City (218½) at TORONTO
Dallas (224½) at BROOKLYN
Golden State (224½) at NEW ORLEANS
Miami (228½) at MILWAUKEE
Charlotte (229½) at CHICAGO
Boston (209½) at PHOENIX
Minnesota (234½) at PORTLAND
at LA LAKERS (230½) Orlando

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NEW HAVEN Saint Francis (PA)
Washington at RUTGERS
Miami (OH) 10½ at EASTERN MICHIGAN
George Washington at LA SALLE
Kentucky at SOUTH CAROLINA
at KENT STATE 10½ Central Michigan
at INDIANA Northwestern
at GEORGETOWN Marquette
at TEXAS TECH Cincinnati
Duke 17½ at NOTRE DAME
at MARSHALL Old Dominion
at OKLAHOMA STATE West Virginia
at TROY 12½ Louisiana
Saint Louis at DAYTON
at BOWLING GREEN 12½ Western Michigan
Wake Forest at BOSTON COLLEGE
at TOLEDO 11½ Northern Illinois
at VIRGINIA NC State
UMass at BALL STATE
at AKRON 15½ Buffalo
Coastal Carolina at GEORGIA STATE
at MOREHEAD STATE Southern Indiana
at UIC Bradley
at ARKANSAS STATE Southern Miss
at MICHIGAN 22 Minnesota
at COLORADO STATE Fresno State
San Jose State at AIR FORCE
at TCU Arizona State
Iowa State 13½ at UTAH
Tennessee at MISSOURI
at BOISE STATE Wyoming
Auburn at OKLAHOMA
Arizona at BAYLOR
Miami (FL) at FLORIDA STATE
at UCLA USC
at BYU 11½ UCF
New Mexico at NEVADA

