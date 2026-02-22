Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 22, 2026, 12:56 AM

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Cleveland (225½) at OKLAHOMA CITY
Toronto (222½) at MILWAUKEE
Denver (229½) at GOLDEN STATE
at ATLANTA (230½) Brooklyn
Dallas (232½) at INDIANA
Charlotte 11½ (227½) at WASHINGTON
Boston 2 (227½) at LA LAKERS
at MINNESOTA (236½) Philadelphia
New York 10½ (232½) at CHICAGO
Portland (222½) at PHOENIX
at LA CLIPPERS (215½) Orlando

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
American at LAFAYETTE
Boston University at LEHIGH
at MEMPHIS UAB
at BUCKNELL Holy Cross
Niagara at RIDER
at MERRIMACK Iona
at DETROIT MERCY Green Bay
at MICHIGAN STATE 10 Ohio State
at YOUNGSTOWN STATE Northern Kentucky
at SIENA Saint Peter’s
Towson at DREXEL
at TULANE Rice
at MARIST Sacred Heart
at MOUNT ST. MARY’S Canisius
at QUINNIPIAC Fairfield
Purdue Fort Wayne at CLEVELAND STATE
at WRIGHT STATE Robert Morris
at OAKLAND 7 Milwaukee
at WISCONSIN Iowa
at NORTH TEXAS Florida Atlantic
at TULSA 23½ UTSA

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

