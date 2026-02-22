NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Cleveland
|2½
|(225½)
|at OKLAHOMA CITY
|Toronto
|3½
|(222½)
|at MILWAUKEE
|Denver
|5½
|(229½)
|at GOLDEN STATE
|at ATLANTA
|8½
|(230½)
|Brooklyn
|Dallas
|1½
|(232½)
|at INDIANA
|Charlotte
|11½
|(227½)
|at WASHINGTON
|Boston
|2
|(227½)
|at LA LAKERS
|at MINNESOTA
|8½
|(236½)
|Philadelphia
|New York
|10½
|(232½)
|at CHICAGO
|Portland
|3½
|(222½)
|at PHOENIX
|at LA CLIPPERS
|4½
|(215½)
|Orlando
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|American
|4½
|at LAFAYETTE
|Boston University
|1½
|at LEHIGH
|at MEMPHIS
|4½
|UAB
|at BUCKNELL
|2½
|Holy Cross
|Niagara
|1½
|at RIDER
|at MERRIMACK
|7½
|Iona
|at DETROIT MERCY
|1½
|Green Bay
|at MICHIGAN STATE
|10
|Ohio State
|at YOUNGSTOWN STATE
|3½
|Northern Kentucky
|at SIENA
|5½
|Saint Peter’s
|Towson
|2½
|at DREXEL
|at TULANE
|5½
|Rice
|at MARIST
|7½
|Sacred Heart
|at MOUNT ST. MARY’S
|7½
|Canisius
|at QUINNIPIAC
|5½
|Fairfield
|Purdue Fort Wayne
|2½
|at CLEVELAND STATE
|at WRIGHT STATE
|3½
|Robert Morris
|at OAKLAND
|7
|Milwaukee
|at WISCONSIN
|2½
|Iowa
|at NORTH TEXAS
|2½
|Florida Atlantic
|at TULSA
|23½
|UTSA
