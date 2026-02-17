Live Radio
The Associated Press

February 17, 2026, 12:56 AM

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at FLORIDA STATE 11½ Boston College
at CHARLESTON SOUTHERN 17½ Gardner-Webb
at EASTERN MICHIGAN Central Michigan
Villanova at XAVIER
Michigan at PURDUE
at BUFFALO Northern Illinois
Akron 14½ at WESTERN MICHIGAN
Louisville at SMU
at BOWLING GREEN Kent State
at FLORIDA 23½ South Carolina
at NC STATE North Carolina
at OHIO Ball State
Saint Louis 10½ at RHODE ISLAND
Miami (OH) 3 at UMASS
at UCF 2 TCU
at MIAMI (FL) Virginia Tech
at VCU George Washington
Wisconsin at OHIO STATE
at UT MARTIN Southeast Missouri State
at WYOMING Fresno State
at MICHIGAN STATE UCLA
Baylor at KANSAS STATE
at IOWA Nebraska
at TEXAS 10½ LSU
at NEW MEXICO 27½ Air Force
at KENTUCKY Georgia
Nevada 10½ at SAN JOSE STATE
at SAN DIEGO STATE Grand Canyon
at OREGON Minnesota
Texas Tech at ARIZONA STATE

