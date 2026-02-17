COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at FLORIDA STATE
|11½
|Boston College
|at CHARLESTON SOUTHERN
|17½
|Gardner-Webb
|at EASTERN MICHIGAN
|4½
|Central Michigan
|Villanova
|4½
|at XAVIER
|Michigan
|2½
|at PURDUE
|at BUFFALO
|8½
|Northern Illinois
|Akron
|14½
|at WESTERN MICHIGAN
|Louisville
|3½
|at SMU
|at BOWLING GREEN
|3½
|Kent State
|at FLORIDA
|23½
|South Carolina
|at NC STATE
|6½
|North Carolina
|at OHIO
|9½
|Ball State
|Saint Louis
|10½
|at RHODE ISLAND
|Miami (OH)
|3
|at UMASS
|at UCF
|2
|TCU
|at MIAMI (FL)
|8½
|Virginia Tech
|at VCU
|6½
|George Washington
|Wisconsin
|1½
|at OHIO STATE
|at UT MARTIN
|3½
|Southeast Missouri State
|at WYOMING
|9½
|Fresno State
|at MICHIGAN STATE
|8½
|UCLA
|Baylor
|3½
|at KANSAS STATE
|at IOWA
|1½
|Nebraska
|at TEXAS
|10½
|LSU
|at NEW MEXICO
|27½
|Air Force
|at KENTUCKY
|6½
|Georgia
|Nevada
|10½
|at SAN JOSE STATE
|at SAN DIEGO STATE
|8½
|Grand Canyon
|at OREGON
|4½
|Minnesota
|Texas Tech
|8½
|at ARIZONA STATE
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
