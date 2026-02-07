Live Radio
The Associated Press

February 7, 2026, 7:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON (214) New York
Miami 10½ (235½) at WASHINGTON
at TORONTO (224½) Indiana
at MINNESOTA (227½) LA Clippers

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
USC at PENN STATE
at SOUTH FLORIDA Tulsa
Texas Tech at WEST VIRGINIA
at FURMAN 12½ UNC Greensboro
Michigan at OHIO STATE
at MEMPHIS Charlotte
at CINCINNATI UCF
Wichita State at TULANE
at MINNESOTA Maryland
at UAB Rice
at IOWA 13½ Northwestern

