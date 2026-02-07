NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Sunday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|3½
|(214)
|New York
|Miami
|10½
|(235½)
|at WASHINGTON
|at TORONTO
|8½
|(224½)
|Indiana
|at MINNESOTA
|7½
|(227½)
|LA Clippers
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|USC
|3½
|at PENN STATE
|at SOUTH FLORIDA
|3½
|Tulsa
|Texas Tech
|4½
|at WEST VIRGINIA
|at FURMAN
|12½
|UNC Greensboro
|Michigan
|9½
|at OHIO STATE
|at MEMPHIS
|8½
|Charlotte
|at CINCINNATI
|4½
|UCF
|Wichita State
|3½
|at TULANE
|at MINNESOTA
|8½
|Maryland
|at UAB
|8½
|Rice
|at IOWA
|13½
|Northwestern
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.