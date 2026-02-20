Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 20, 2026, 11:56 PM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHOENIX (219½) Orlando
Philadelphia (229½) at NEW ORLEANS
at SAN ANTONIO 17½ (227½) Sacramento
Detroit 10½ (230½) at CHICAGO
at MIAMI (237½) Memphis
at NEW YORK (214½) Houston

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at HOWARD 11½ North Carolina Central
at VIRGINIA TECH Wake Forest
at CLEMSON Florida State
Florida 13 at OLE MISS
at ST. JOHN’S 12½ Creighton
at MINNESOTA Rutgers
at CHARLOTTE 6 East Carolina
at SAINT JOSEPH’S (PA) Loyola Chicago
at UMASS-LOWELL Binghamton
at KANSAS 10½ Cincinnati
Western Carolina at VMI
North Carolina at SYRACUSE
at UMBC Albany (NY)
Marshall at COASTAL CAROLINA
Chattanooga at CITADEL
Texas State at LOUISIANA
at APPALACHIAN STATE Georgia Southern
at SOUTH CAROLINA Mississippi State
at BUTLER Xavier
Navy at ARMY
LIU at MERCYHURST
at YALE 10½ Pennsylvania
Central Arkansas at FGCU
at COLGATE Loyola (MD)
at NORTH DAKOTA STATE 19½ UMKC
at COLUMBIA 7 Dartmouth
at DAYTON 6 Duquesne
at CORNELL Harvard
Le Moyne at STONEHILL
at MERCER 4 Samford
at VIRGINIA Miami (FL)
Cent. Conn. St. at CHICAGO STATE
at TENNESSEE STATE SIU-Edwardsville
at NEBRASKA 18½ Penn State
at FORDHAM Davidson
Wagner at SAINT FRANCIS (PA)
Hofstra at NORTHEASTERN
at PITTSBURGH Notre Dame
at VANDERBILT Tennessee
at MIDDLE TENNESSEE Delaware
at LOUISVILLE 22½ Georgia Tech
Rhode Island at LA SALLE
at TEXAS TECH 14 Kansas State
Utah Valley at UT ARLINGTON
at UIC Valparaiso
at HOUSTON Arizona
UNLV 15½ at AIR FORCE
at FLORIDA INTERNATIONAL Missouri State
at SOUTHERN MISS 4 Old Dominion
Arkansas State 14½ at UL MONROE
Washington at MARYLAND
at SOUTH DAKOTA STATE North Dakota
at QUEENS 11½ West Georgia
Ohio 6 at NORTHERN ILLINOIS
at STETSON 3 North Florida
at COLORADO Oklahoma State
at GEORGIA Texas
at SAM HOUSTON Jacksonville State
at ARKANSAS 10½ Missouri
at CHARLESTON (SC) Monmouth
Southeast Missouri State at LITTLE ROCK
UNC Wilmington 3 at CAMPBELL
James Madison at GEORGIA STATE
at CHARLESTON SOUTHERN Longwood
Jackson State at ALCORN STATE
at MURRAY STATE 14½ Evansville
at SMU 16½ Boston College
at BAYLOR Arizona State
Troy at SOUTH ALABAMA
Lindenwood at TENNESSEE TECH
at LIBERTY Western Kentucky
at NORFOLK STATE 10½ South Carolina State
at NEW HAMPSHIRE Maine
at MORGAN STATE Delaware State
at BOISE STATE 15½ San Jose State
at USC Oregon
at HIGH POINT Winthrop
East Tennessee State at UNC GREENSBORO
at STONY BROOK Hampton
at ABILENE CHRISTIAN Southern Utah
Morehead State at WESTERN ILLINOIS
UT Rio Grande Valley at SE LOUISIANA
at UNC ASHEVILLE Radford
at EASTERN ILLINOIS Southern Indiana
Presbyterian at SOUTH CAROLINA UPSTATE
Maryland-Eastern Shore 3 at COPPIN STATE
at NORTHWESTERN STATE Houston Christian
at CENTRAL MICHIGAN Western Michigan
at KENNESAW STATE 7 Louisiana Tech
at PORTLAND STATE 6 Eastern Washington
at TOLEDO Eastern Michigan
at TCU West Virginia
at LIPSCOMB 12½ North Alabama
at TARLETON STATE Utah Tech
UC Davis 3 at UC RIVERSIDE
at BETHUNE-COOKMAN Alabama A&M
UConn at VILLANOVA
at SOUTHERN Grambling
Loyola Marymount at SAN DIEGO
Alabama at LSU
at CAL Stanford
St. Thomas at DENVER
at RICHMOND Saint Bonaventure
Montana State at IDAHO STATE
at EAST TEXAS A&M Incarnate Word
at SFA 13½ Nicholls State
Texas Southern 12½ at MISSISSIPPI VALLEY STATE
at NORTHERN IOWA Southern Illinois
San Diego State at COLORADO STATE
at UMASS Buffalo
Alabama State at FLORIDA A&M
at WICHITA STATE Temple
at SETON HALL Georgetown
Michigan at DUKE
at UAPB Prairie View A&M
at LAMAR New Orleans
at ELON N.C. A&T
Austin Peay at JACKSONVILLE
at WOFFORD Furman
at BELLARMINE Eastern Kentucky
Vermont at NJIT
at FAIRLEIGH DICKINSON New Haven
at MCNEESE 13½ Texas A&M-CC
at ORAL ROBERTS 1 South Dakota
Illinois at UCLA
at GRAND CANYON Wyoming
at OREGON STATE Pepperdine
at BRADLEY Illinois State
at DEPAUL Providence
New Mexico at FRESNO STATE
at BELMONT 13½ Indiana State
at NORTHERN COLORADO 12½ Northern Arizona
Texas A&M at OKLAHOMA
at AUBURN Kentucky
CSU Northridge at LONG BEACH STATE
at NEW MEXICO STATE 7 UTEP
UCF at UTAH
at GONZAGA 20½ Pacific
CSU Fullerton at CSU BAKERSFIELD
at WEBER STATE Montana
Saint Mary’s (CA) at WASHINGTON STATE
at HAWAII UCSB
Santa Clara at SAN FRANCISCO
Utah State at NEVADA
Idaho at SACRAMENTO STATE
at UC IRVINE UCSD
at SEATTLE U Portland
Iowa State at BYU

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

