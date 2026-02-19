All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|43
|32
|10
|1
|0
|65
|126
|78
|Huntsville
|42
|22
|14
|5
|1
|50
|131
|108
|Pensacola
|42
|22
|14
|5
|1
|50
|121
|123
|Roanoke
|43
|22
|18
|2
|1
|47
|122
|116
|Evansville
|40
|20
|14
|1
|5
|46
|102
|98
|Knoxville
|41
|21
|17
|1
|2
|45
|104
|109
|Birmingham
|42
|18
|18
|1
|5
|42
|112
|133
|Quad City
|43
|18
|20
|4
|1
|41
|111
|127
|Macon
|40
|17
|17
|3
|3
|40
|92
|106
|Fayetteville
|40
|16
|19
|4
|1
|37
|90
|113
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Roanoke 6, Fayetteville 3
Friday’s Games
Pensacola at Fayetteville, 7 p.m.
Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.
Knoxville at Birmingham, 8 p.m.
Macon at Huntsville, 8 p.m.
Evansville at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Pensacola at Fayetteville, 6 p.m.
Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.
Knoxville at Birmingham, 8 p.m.
Macon at Huntsville, 8 p.m.
Peoria at Evansville, 8 p.m.
Sunday’s Games
Peoria at Evansville, 4 p.m.
