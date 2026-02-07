Live Radio
Qatar Masters Scores

The Associated Press

February 7, 2026, 9:07 AM

Saturday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Third Round

Patrick Reed, United States 65-67-70—202
Jacob Skov Olesen, Denmark 66-70-68—204
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-69-70—205
Daniel Hillier, New Zealand 65-69-71—205
Gregorio De Leo, Italy 66-71-69—206
Joakim Lagergren, Sweden 67-66-73—206
Oliver Lindell, Finland 66-72-68—206
David Micheluzzi, Australia 71-66-69—206
Dan Bradbury, England 70-69-68—207
Calum Hill, Scotland 72-69-66—207
Kazuma Kobori, New Zealand 67-70-70—207
Antoine Rozner, France 70-71-66—207
Sebastian Soderberg, Sweden 70-72-65—207
Johannes Veerman, United States 69-68-70—207
Hennie Du Plessis, South Africa 72-65-71—208
Ewen Ferguson, Scotland 69-66-73—208
Dylan Frittelli, South Africa 70-70-68—208
Matt Wallace, England 69-66-73—208
Paul Waring, England 69-68-71—208
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-67-72—209
Quentin Debove, France 70-67-72—209
Nacho Elvira, Spain 74-66-69—209
Grant Forrest, Scotland 70-67-72—209
Kota Kaneko, Japan 68-68-73—209
Jason Scrivener, Australia 71-68-70—209
Richard Sterne, South Africa 68-66-75—209
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 72-69-69—210
Marcus Kinhult, Sweden 66-73-71—210
Jesper Svensson, Sweden 69-68-73—210
Cameron Adam, Scotland 70-69-72—211
Nathan Kimsey, England 70-71-70—211
Frederic Lacroix, France 70-71-70—211
Brandon Stone, South Africa 71-71-69—211
Marcus Armitage, England 73-68-71—212
Adri Arnaus, Spain 70-71-71—212
Todd Clements, England 72-67-73—212
Padraig Harrington, Ireland 71-70-71—212
Tobias Jonsson, Sweden 69-72-71—212
Mikael Lindberg, Sweden 71-67-74—212
Daniel Rodrigues, Portugal 69-70-73—212
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71-71—212
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-69-75—213
Adam Blomme, Sweden 68-72-73—213
Sean Crocker, United States 70-71-72—213
Julien Guerrier, France 70-71-72—213
Matthew Jordan, England 69-70-74—213
Guido Migliozzi, Italy 68-70-75—213
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-71-71—213
Ryan Peake, Australia 71-71-71—213
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-68-76—214
Pablo Larrazabal, Spain 71-71-72—214
Taehoon Ok, South Korea 71-71-72—214
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-71-72—214
Hugo Townsend, Sweden 72-66-76—214
Sam Bairstow, England 72-70-73—215
Junghwan Lee, South Korea 73-69-73—215
Andy Sullivan, England 72-69-74—215
Bernd Wiesberger, Austria 73-69-73—215
Oihan Guillamoundeguy, France 74-68-74—216
Romain Langasque, France 72-70-74—216
Daniel Van Tonder, South Africa 69-71-76—216
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-68-76—217
Francesco Laporta, Italy 69-72-76—217
Renato Paratore, Italy 71-71-75—217
Mike Toorop, Netherlands 71-71-75—217
Tom Vaillant, France 70-71-76—217
Clement Charmasson, France 71-71-76—218

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

