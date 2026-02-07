Qatar Masters Scores

Saturday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
Third Round
|Patrick Reed, United States
|65-67-70—202
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|66-70-68—204
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-69-70—205
|Daniel Hillier, New Zealand
|65-69-71—205
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71-69—206
|Joakim Lagergren, Sweden
|67-66-73—206
|Oliver Lindell, Finland
|66-72-68—206
|David Micheluzzi, Australia
|71-66-69—206
|Dan Bradbury, England
|70-69-68—207
|Calum Hill, Scotland
|72-69-66—207
|Kazuma Kobori, New Zealand
|67-70-70—207
|Antoine Rozner, France
|70-71-66—207
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-72-65—207
|Johannes Veerman, United States
|69-68-70—207
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-65-71—208
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-66-73—208
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-70-68—208
|Matt Wallace, England
|69-66-73—208
|Paul Waring, England
|69-68-71—208
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-67-72—209
|Quentin Debove, France
|70-67-72—209
|Nacho Elvira, Spain
|74-66-69—209
|Grant Forrest, Scotland
|70-67-72—209
|Kota Kaneko, Japan
|68-68-73—209
|Jason Scrivener, Australia
|71-68-70—209
|Richard Sterne, South Africa
|68-66-75—209
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|72-69-69—210
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-73-71—210
|Jesper Svensson, Sweden
|69-68-73—210
|Cameron Adam, Scotland
|70-69-72—211
|Nathan Kimsey, England
|70-71-70—211
|Frederic Lacroix, France
|70-71-70—211
|Brandon Stone, South Africa
|71-71-69—211
|Marcus Armitage, England
|73-68-71—212
|Adri Arnaus, Spain
|70-71-71—212
|Todd Clements, England
|72-67-73—212
|Padraig Harrington, Ireland
|71-70-71—212
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-72-71—212
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-67-74—212
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-70-73—212
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-71-71—212
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|69-69-75—213
|Adam Blomme, Sweden
|68-72-73—213
|Sean Crocker, United States
|70-71-72—213
|Julien Guerrier, France
|70-71-72—213
|Matthew Jordan, England
|69-70-74—213
|Guido Migliozzi, Italy
|68-70-75—213
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-71-71—213
|Ryan Peake, Australia
|71-71-71—213
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-68-76—214
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-71-72—214
|Taehoon Ok, South Korea
|71-71-72—214
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-71-72—214
|Hugo Townsend, Sweden
|72-66-76—214
|Sam Bairstow, England
|72-70-73—215
|Junghwan Lee, South Korea
|73-69-73—215
|Andy Sullivan, England
|72-69-74—215
|Bernd Wiesberger, Austria
|73-69-73—215
|Oihan Guillamoundeguy, France
|74-68-74—216
|Romain Langasque, France
|72-70-74—216
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-71-76—216
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|73-68-76—217
|Francesco Laporta, Italy
|69-72-76—217
|Renato Paratore, Italy
|71-71-75—217
|Mike Toorop, Netherlands
|71-71-75—217
|Tom Vaillant, France
|70-71-76—217
|Clement Charmasson, France
|71-71-76—218
