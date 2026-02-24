Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

University of Delaware at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Army — ESPN Select, ESPN Unlimited
Lafayette at Colgate — ESPN app, ESPN Select
Lehigh at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Davidson at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Butler at Villanova — FS1
George Mason at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Detroit Mercy at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Southern Cal at Penn State — Big Ten Plus
La Salle at VCU — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Rice at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Duquesne at Saint Louis — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Pittsburgh at Atlanta — Gray Media, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV
Detroit at Philadelphia — MLBN, NBCS Philadelphia +, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
