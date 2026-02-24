Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 24, 2026, 11:12 AM

University of Delaware at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Army — ESPN Select, ESPN Unlimited

Lafayette at Colgate — ESPN app, ESPN Select

Lehigh at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Davidson at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Butler at Villanova — FS1

George Mason at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Detroit Mercy at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Southern Cal at Penn State — Big Ten Plus

La Salle at VCU — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Rice at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Duquesne at Saint Louis — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pittsburgh at Atlanta — Gray Media, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV

Detroit at Philadelphia — MLBN, NBCS Philadelphia +, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV

Sports
