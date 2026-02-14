Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 14, 2026, 10:50 AM

Lehigh at Miami — ACCNX

Villanova at Florida International — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Maryland Eastern Shore at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

North Texas at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Oakland at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Northwestern at Penn State — BTN, Fubo Sports

Women’s College Gymnastics: Pittsburgh – Clemson — ACCN

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
