Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Lehigh at Miami — ACCNX
Villanova at Florida International — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Maryland Eastern Shore at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
North Texas at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Oakland at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Northwestern at Penn State — BTN, Fubo Sports
Women’s College Gymnastics: Pittsburgh – Clemson — ACCN
