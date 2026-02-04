Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Penn State at Michigan — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports
Green Bay at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Mercyhurst at St. Francis (PA) — NEC Front Row
Philadelphia at L.A. Lakers — NBCS Philadelphia, Spectrum SportsNet, NBA League Pass, Spectrum SportsNet+
Pittsburgh at Buffalo — MSGSN, MSGSN 2, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.