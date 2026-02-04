Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 4, 2026, 9:01 AM

Penn State at Michigan — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports

Green Bay at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Mercyhurst at St. Francis (PA) — NEC Front Row

Philadelphia at L.A. Lakers — NBCS Philadelphia, Spectrum SportsNet, NBA League Pass, Spectrum SportsNet+

Pittsburgh at Buffalo — MSGSN, MSGSN 2, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up