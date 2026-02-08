Olympic Women’s Hockey Glance

Group A
Group B
Thursday, February 5
Sweden 4, Germany 1
Italy 4, France 1
United States 5, Czech Republic 1
Friday, February 6
Japan 3, France 2
Switzerland 4, Czech Republic 3, F/SO
Saturday, February 7
Germany 5, Japan 2
Sweden 6, Italy 1
United States 5, Finland 0
Canada 4, Switzerland 0
Sunday, February 8
Sweden 4, France 0
Czech Republic 2, Finland 0
Monday, February 9
Japan vs. Italy, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST’
Germany vs. France, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Switzerland vs. United States, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST
Canada vs. Czech Republic, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Tuesday, February 10
Japan vs. Sweden, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Italy vs. Germany, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Canada vs. United States, 8:10 p.m. local/2:10 p.m. EST
Finland vs. Switzerland, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Thursday, February 12
Finland vs. Canada, 2:30 p.m. local/8:30 a.m. EST
Friday, February 13
Quarterfinals
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Saturday, February 14
Quarterfinals
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Monday, February 16
Quarterfinals
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Thursday, February 19
Bronze Medal Game, 2:40 p.m. local/8:40 a.m. EST
Gold Medal Game, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST
_____
