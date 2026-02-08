Live Radio
Olympic Women’s Hockey Glance

The Associated Press

February 8, 2026, 5:32 PM

Group A

Group B

Thursday, February 5

Sweden 4, Germany 1

Italy 4, France 1

United States 5, Czech Republic 1

Friday, February 6

Japan 3, France 2

Switzerland 4, Czech Republic 3, F/SO

Saturday, February 7

Germany 5, Japan 2

Sweden 6, Italy 1

United States 5, Finland 0

Canada 4, Switzerland 0

Sunday, February 8

Sweden 4, France 0

Czech Republic 2, Finland 0

Monday, February 9

Japan vs. Italy, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST’

Germany vs. France, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Switzerland vs. United States, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST

Canada vs. Czech Republic, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Tuesday, February 10

Japan vs. Sweden, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Italy vs. Germany, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Canada vs. United States, 8:10 p.m. local/2:10 p.m. EST

Finland vs. Switzerland, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Thursday, February 12

Finland vs. Canada, 2:30 p.m. local/8:30 a.m. EST

Friday, February 13

Quarterfinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Saturday, February 14

Quarterfinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Monday, February 16

Quarterfinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Thursday, February 19

Bronze Medal Game, 2:40 p.m. local/8:40 a.m. EST

Gold Medal Game, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

