Olympic Sports on TV for Tuesday, Feb. 17

The Associated Press

February 16, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 17

BIATHLON

8:30 a.m.

Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay

9:05 a.m.

USA — Men’s 4×7.5km Relay

11:00 p.m.

USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)

BOBSLED

1:00 p.m.

Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 3-4

5:30 p.m.

USA — Two-Man Bobsled: Runs 3-4

CURLING

3:05 a.m.

Streaming only — Czechia vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. China (M Round-Robin)

6:00 a.m.

USA — United States vs. China (M Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — Denmark vs. United States (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Canada (W Round-Robin)

1:05 p.m.

Streaming only — Canada vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Germany vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Italy (M Round-Robin)

5:00 p.m.

CNBC — Denmark vs. United States (W Round-Robin)

9:30 p.m.

USA — United States vs. Italy (M Round-Robin)

FIGURE SKATING

2:00 a.m.

USA — Pairs: Free Skate (Re-air)

12:30 p.m.

USA — Figure Skating Preview

12:45 p.m.

USA — On USA: Women’s Short

2:40 p.m.

NBC — On NBC: Women’s Short

FREESTYLE SKIING

3:45 a.m.

Streaming only — Women’s Aerials: Qualifying

USA — Women’s Aerials: Qualifying

7:30 a.m.

Streaming only — Men’s Aerials: Qualifying

11:00 a.m.

USA — Men’s Aerials: Qualifying

12:00 p.m.

NBC — M&W Aerials: Qualifying

1:30 p.m.

NBC — Men’s Freeski Big Air: Final

Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Final

6:15 p.m.

USA — Women’s Aerials: Qualifying (Re-air)

7:00 p.m.

USA — Men’s Aerials: Qualifying (Re-air)

HOCKEY

12:00 a.m.

USA — Women’s Semifinal (Re-air)

6:10 a.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

10:40 a.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

12:15 p.m.

USA — Men’s Qualification Playoff

3:10 p.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

USA — Men’s Qualification Playoff

8:00 p.m.

USA — Men’s Qualification Playoff

NORDIC COMBINED

3:00 a.m.

Streaming only — Men’s Large Hill: Ski Jump

4:00 a.m.

USA — Men’s Large Hill: Ski Jump

7:45 a.m.

Streaming only — Men’s Large Hill: 10km Race

9:50 a.m.

USA — Men’s Large Hill: 10km Race

SNOWBOARDING

7:00 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

12:45 p.m.

NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

SPEED SKATING

8:30 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals

USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals

10:20 a.m.

USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals

