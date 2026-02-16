Olympic Sports on TV for Tuesday, Feb. 17

(All times Eastern)
Tuesday, Feb. 17
BIATHLON
8:30 a.m.
Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay
9:05 a.m.
USA — Men’s 4×7.5km Relay
11:00 p.m.
USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)
BOBSLED
1:00 p.m.
Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 3-4
5:30 p.m.
USA — Two-Man Bobsled: Runs 3-4
CURLING
3:05 a.m.
Streaming only — Czechia vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. China (M Round-Robin)
6:00 a.m.
USA — United States vs. China (M Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — Denmark vs. United States (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Canada (W Round-Robin)
1:05 p.m.
Streaming only — Canada vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Germany vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Italy (M Round-Robin)
5:00 p.m.
CNBC — Denmark vs. United States (W Round-Robin)
9:30 p.m.
USA — United States vs. Italy (M Round-Robin)
FIGURE SKATING
2:00 a.m.
USA — Pairs: Free Skate (Re-air)
12:30 p.m.
USA — Figure Skating Preview
12:45 p.m.
USA — On USA: Women’s Short
2:40 p.m.
NBC — On NBC: Women’s Short
FREESTYLE SKIING
3:45 a.m.
Streaming only — Women’s Aerials: Qualifying
USA — Women’s Aerials: Qualifying
7:30 a.m.
Streaming only — Men’s Aerials: Qualifying
11:00 a.m.
USA — Men’s Aerials: Qualifying
12:00 p.m.
NBC — M&W Aerials: Qualifying
1:30 p.m.
NBC — Men’s Freeski Big Air: Final
Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Final
6:15 p.m.
USA — Women’s Aerials: Qualifying (Re-air)
7:00 p.m.
USA — Men’s Aerials: Qualifying (Re-air)
HOCKEY
12:00 a.m.
USA — Women’s Semifinal (Re-air)
6:10 a.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
10:40 a.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
12:15 p.m.
USA — Men’s Qualification Playoff
3:10 p.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
USA — Men’s Qualification Playoff
8:00 p.m.
USA — Men’s Qualification Playoff
NORDIC COMBINED
3:00 a.m.
Streaming only — Men’s Large Hill: Ski Jump
4:00 a.m.
USA — Men’s Large Hill: Ski Jump
7:45 a.m.
Streaming only — Men’s Large Hill: 10km Race
9:50 a.m.
USA — Men’s Large Hill: 10km Race
SNOWBOARDING
7:00 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
12:45 p.m.
NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
SPEED SKATING
8:30 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals
USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals
10:20 a.m.
USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals
