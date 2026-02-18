Live Radio
Olympic Sports on TV for Thursday, Feb. 19

The Associated Press

February 18, 2026

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Feb. 19

ALPINE SKIING

1:30 a.m.

USA — Women’s Slalom: Run 1 (Re-air)

2:00 a.m.

USA — Women’s Slalom: Run 2 (Re-air)

BOBSLED

8:00 a.m.

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Training

CURLING

3:05 a.m.

Streaming only — China vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Czechia (M Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Italy (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. China (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)

1:05 p.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

Streaming only — Men’s Semifinal

5:00 p.m.

CNBC — Men’s Semifinal #1

8:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal

FIGURE SKATING

1:00 p.m.

NBC — On NBC: Women’s Free Skate

Streaming only — Women’s Free Skate

FREESTYLE SKIING

4:30 a.m.

Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying

5:30 a.m.

Streaming only — Men’s Aerials: Final

USA — Men’s Aerials: Final

8:45 a.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying

12:00 p.m.

NBC — Men’s Aerials: Final

1:30 p.m.

Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying

3:00 p.m.

USA — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying

6:30 p.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying (Re-air)

HOCKEY

8:40 a.m.

Streaming only — Women’s Bronze Final

12:00 p.m.

USA — Women’s Bronze Final

1:10 p.m.

Streaming only — Women’s Gold Final

USA — Women’s Gold Final

10:00 p.m.

USA — Women’s Bronze Final (Re-air)

11:00 p.m.

USA — Women’s Gold Final (Re-air)

NORDIC COMBINED

3:00 a.m.

Streaming only — Men’s Team Large Hill: Ski Jump

5:00 a.m.

USA — Men’s Team Large Hill: Ski Jump

8:00 a.m.

Streaming only — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay

8:20 a.m.

USA — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay

5:30 p.m.

USA — Men’s Team Large Hill (Re-air)

SKI MOUNTAINEERING

3:45 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprints: Heats

3:50 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Heats

6:55 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Finals

USA — Men’s & Women’s Sprints: Finals

SNOWBOARDING

2:45 a.m.

USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final (Re-air)

SPEED SKATING

10:30 a.m.

Streaming only — Men’s 1500m

USA — Men’s 1500m

12:30 p.m.

NBC — Men’s 1500m

