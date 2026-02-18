Olympic Sports on TV for Thursday, Feb. 19

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Feb. 19
ALPINE SKIING
1:30 a.m.
USA — Women’s Slalom: Run 1 (Re-air)
2:00 a.m.
USA — Women’s Slalom: Run 2 (Re-air)
BOBSLED
8:00 a.m.
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Training
CURLING
3:05 a.m.
Streaming only — China vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Czechia (M Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Italy (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. China (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)
1:05 p.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
Streaming only — Men’s Semifinal
5:00 p.m.
CNBC — Men’s Semifinal #1
8:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal
FIGURE SKATING
1:00 p.m.
NBC — On NBC: Women’s Free Skate
Streaming only — Women’s Free Skate
FREESTYLE SKIING
4:30 a.m.
Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying
5:30 a.m.
Streaming only — Men’s Aerials: Final
USA — Men’s Aerials: Final
8:45 a.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying
12:00 p.m.
NBC — Men’s Aerials: Final
1:30 p.m.
Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying
3:00 p.m.
USA — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying
6:30 p.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying (Re-air)
HOCKEY
8:40 a.m.
Streaming only — Women’s Bronze Final
12:00 p.m.
USA — Women’s Bronze Final
1:10 p.m.
Streaming only — Women’s Gold Final
USA — Women’s Gold Final
10:00 p.m.
USA — Women’s Bronze Final (Re-air)
11:00 p.m.
USA — Women’s Gold Final (Re-air)
NORDIC COMBINED
3:00 a.m.
Streaming only — Men’s Team Large Hill: Ski Jump
5:00 a.m.
USA — Men’s Team Large Hill: Ski Jump
8:00 a.m.
Streaming only — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay
8:20 a.m.
USA — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay
5:30 p.m.
USA — Men’s Team Large Hill (Re-air)
SKI MOUNTAINEERING
3:45 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprints: Heats
3:50 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Heats
6:55 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Finals
USA — Men’s & Women’s Sprints: Finals
SNOWBOARDING
2:45 a.m.
USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final (Re-air)
SPEED SKATING
10:30 a.m.
Streaming only — Men’s 1500m
USA — Men’s 1500m
12:30 p.m.
NBC — Men’s 1500m
