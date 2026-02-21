Live Radio
Olympic Sports on TV for Sunday, Feb. 22

The Associated Press

February 21, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 22

BOBSLED

1:00 a.m.

USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)

2:00 a.m.

Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

6:30 a.m.

USA — Four-Man Bobsled: Run 4

7:15 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Run 4

11:00 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

CEREMONY

2 p.m.

NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

CROSS-COUNTRY SKIING

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic

USA — Women’s 50km Mass Start Classic

8:00 a.m.

USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)

11:45 a.m.

NBC — Women’s 50km Mass Start Classic

CURLING

5:05 a.m.

Streaming only — Women’s Gold Final

7:00 a.m.

NBC — Women’s Gold Final

USA — Women’s Gold Final

1:30 p.m.

USA — Women’s Gold Final (Re-air)

FIGURE SKATING

1:30 a.m.

USA — Exhibition Gala (Re-air)

HOCKEY

7:45 a.m.

NBC — Hockey Preview

8:10 a.m.

NBC — Men’s Gold Final

Streaming only — Men’s Gold Final

3:30 p.m.

USA — Men’s Gold Final (Re-air)

_____

