Olympic Sports on TV for Sunday, Feb. 22

Sunday, Feb. 22
BOBSLED
1:00 a.m.
USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)
2:00 a.m.
Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
6:30 a.m.
USA — Four-Man Bobsled: Run 4
7:15 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Run 4
11:00 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
CEREMONY
2 p.m.
NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
CROSS-COUNTRY SKIING
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic
USA — Women’s 50km Mass Start Classic
8:00 a.m.
USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)
11:45 a.m.
NBC — Women’s 50km Mass Start Classic
CURLING
5:05 a.m.
Streaming only — Women’s Gold Final
7:00 a.m.
NBC — Women’s Gold Final
USA — Women’s Gold Final
1:30 p.m.
USA — Women’s Gold Final (Re-air)
FIGURE SKATING
1:30 a.m.
USA — Exhibition Gala (Re-air)
HOCKEY
7:45 a.m.
NBC — Hockey Preview
8:10 a.m.
NBC — Men’s Gold Final
Streaming only — Men’s Gold Final
3:30 p.m.
USA — Men’s Gold Final (Re-air)
