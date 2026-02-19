Olympic Sports on TV for Friday, Feb. 20

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Feb. 20
BIATHLON
8:15 a.m.
Streaming only — Men’s 15km Mass Start
USA — Men’s 15km Mass Start
12:15 p.m.
NBC — Men’s 15km Mass Start
1:30 p.m.
USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)
5:00 p.m.
USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)
BOBSLED
12:00 p.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 1
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2
4:15 p.m.
USA — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2
CURLING
5:00 a.m.
USA — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — Women’s Semifinal
Streaming only — Women’s Semifinal
9:00 a.m.
USA — Women’s Semifinal
1:05 p.m.
Streaming only — Men’s Bronze Final
5:00 p.m.
CNBC — Men’s Bronze Final
2:00 p.m.
USA — Women’s Semifinal
FIGURE SKATING
1:30 a.m.
USA — Women’s Free Skate (Re-air)
FREESTYLE SKIING
2:00 a.m.
Streaming only — Women’s Ski Cross: Qualifying
USA — Women’s Ski Cross: Qualifying
5:55 a.m.
Streaming only — Women’s Ski Cross: Finals
6:00 a.m.
USA — Women’s Ski Cross: Finals
1:00 p.m.
USA — Women’s Ski Cross: Finals (Re-air)
1:30 p.m.
NBC — Men’s Freeski Halfpipe: Final
Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Final
HOCKEY
10:40 a.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
11:50 a.m.
USA — Men’s Semifinal
3:10 p.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
6:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal (Re-air)
11:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal (Re-air)
SHORT TRACK
2:15 p.m.
Streaming only — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals
USA — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals
SPEED SKATING
7:30 a.m.
USA — Men’s 1500m (Re-air)
10:30 a.m.
Streaming only — Women’s 1500m
11:00 a.m.
USA — Women’s 1500m
1:00 p.m.
NBC — Women’s 1500m
