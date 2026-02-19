Live Radio
Olympic Sports on TV for Friday, Feb. 20

The Associated Press

February 19, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 20

BIATHLON

8:15 a.m.

Streaming only — Men’s 15km Mass Start

USA — Men’s 15km Mass Start

12:15 p.m.

NBC — Men’s 15km Mass Start

1:30 p.m.

USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)

5:00 p.m.

USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)

BOBSLED

12:00 p.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 1

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2

4:15 p.m.

USA — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2

CURLING

5:00 a.m.

USA — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — Women’s Semifinal

Streaming only — Women’s Semifinal

9:00 a.m.

USA — Women’s Semifinal

1:05 p.m.

Streaming only — Men’s Bronze Final

5:00 p.m.

CNBC — Men’s Bronze Final

2:00 p.m.

USA — Women’s Semifinal

FIGURE SKATING

1:30 a.m.

USA — Women’s Free Skate (Re-air)

FREESTYLE SKIING

2:00 a.m.

Streaming only — Women’s Ski Cross: Qualifying

USA — Women’s Ski Cross: Qualifying

5:55 a.m.

Streaming only — Women’s Ski Cross: Finals

6:00 a.m.

USA — Women’s Ski Cross: Finals

1:00 p.m.

USA — Women’s Ski Cross: Finals (Re-air)

1:30 p.m.

NBC — Men’s Freeski Halfpipe: Final

Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Final

HOCKEY

10:40 a.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

11:50 a.m.

USA — Men’s Semifinal

3:10 p.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

6:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal (Re-air)

11:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal (Re-air)

SHORT TRACK

2:15 p.m.

Streaming only — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals

USA — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals

SPEED SKATING

7:30 a.m.

USA — Men’s 1500m (Re-air)

10:30 a.m.

Streaming only — Women’s 1500m

11:00 a.m.

USA — Women’s 1500m

1:00 p.m.

NBC — Women’s 1500m

_____

Sports
