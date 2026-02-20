Olympic Men’s Hockey Glance

Group A
Group B
Group C
Wednesday, February 11
Slovakia 4, Finland 1
Sweden 5, Italy 2
Thursday, February 12
Switzerland 4, France 0
Canada 5, Czech Republic 0
Germany 3, Denmark 1
United States 5, Latvia 1
Friday, February 13
Finland 4, Sweden 1
Slovakia 3, Italy 2
Czech Republic 6, France 3
Canada 5, Switzerland 1
Saturday, February 14
Latvia 4, Germany 3
Sweden 5, Slovakia 3
Finland 11, Italy 0
United States 6, Denmark 3
Sunday, February 15
Switzerland 4, Czech Republic 3, OT
Canada 10, France 2
Denmark 4, Latvia 2
United States 5, Germany 1
Tuesday, February 17
Qualifiers
Germany 5, France 1
Switzerland 3, Italy 0
Czech Republic 3, Denmark 2
Sweden 5, Latvia 1
Wednesday, February 18
Quarterfinals
Slovakia 6, Germany 2
Canada 4, Czech Republic 3, OT
Finland 3, Switzerland 2, OT
United States 2, Sweden 1, OT
Friday, February 20
Semifinals
Canada 3, Finland 2
United States 6, Slovakia 2
Saturday
, February 21
Final
Bronze Medal Game, Slovakia vs. Finland, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST
Sunday, February 22
Final
Gold Medal Game, Canada vs. United States, 2:10 p.m. local/8:10 a.m. EST
_____
