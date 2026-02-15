Live Radio
Olympic Men’s Hockey Glance

The Associated Press

February 15, 2026, 7:16 PM

Group A

Group B

Group C

Wednesday, February 11

Slovakia 4, Finland 1

Sweden 5, Italy 2

Thursday, February 12

Switzerland 4, France 0

Canada 5, Czech Republic 0

Germany 3, Denmark 1

United States 5, Latvia 1

Friday, February 13

Finland 4, Sweden 1

Slovakia 3, Italy 2

Czech Republic 6, France 3

Canada 5, Switzerland 1

Saturday, February 14

Latvia 4, Germany 3

Sweden 5, Slovakia 3

Finland 11, Italy 0

United States 6, Denmark 3

Sunday, February 15

Switzerland 4, Czech Republic 3, OT

Canada 10, France 2

Denmark 4, Latvia 2

United States 5, Germany 1

Tuesday, February 17

Qualifiers

Germany vs. France, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Italy vs. Switzerland, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Czechia vs. Denmark, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Sweden vs. Latvia, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Wednesday, February 18

Quarterfinals

Slovakia vs. Germany/France, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Canada vs. Czechia/Denmark, 4:10 p.m. local/10:10 a.m. EST

Finland vs. Switzerland/Italy, 6:10 p.m. local/12:10 p.m. EST

USA vs. Sweden/Latvia, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Friday, February 20

Semifinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Saturday

, February 21

Final

Bronze Medal Game, TBD vs. TBD, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST

Sunday, February 22

Final

Gold Medal Game, TBD vs. TBD, 2:10 p.m. local/8:10 a.m. EST

