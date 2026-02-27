NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 25 Princeton (21-3) at Dartmouth (10-14), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 8 Michigan (23-5) vs. No. 14 Maryland (23-6), 2:30 p.m.
No. 25 Princeton (21-3) at Harvard (15-9), 6 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (30-0) at St. John’s (21-9), 7:30 p.m.
No. 2 UCLA (27-1) at USC (17-11), 6 p.m.
No. 3 South Carolina (28-2) at No. 16 Kentucky (21-8), 2 p.m.
No. 4 Texas (27-3) at No. 24 Alabama (21-8), Noon
No. 5 Vanderbilt (26-3) at Tennessee (16-11), 2 p.m.
No. 6 LSU (25-4) at Mississippi State (18-11), 4 p.m.
No. 7 Oklahoma (22-6) at Missouri (16-14), 4 p.m.
No. 9 Iowa (23-5) at Wisconsin (13-15), 3 p.m.
No. 10 Louisville (25-5) vs. Notre Dame (19-9), 4 p.m.
No. 11 TCU (26-4) vs. No. 18 Baylor (24-6), 4 p.m.
No. 12 Duke (21-7) at No. 21 North Carolina (24-6), Noon
No. 13 Ohio State (23-6) at No. 15 Michigan State (22-6), Noon
No. 17 West Virginia (23-6) vs. Cincinnati (11-18), 2 p.m.
No. 19 Ole Miss (21-9) vs. Texas A&M (13-11), 3 p.m.
No. 20 Texas Tech (24-6) vs. Arizona State (22-8), 3 p.m.
No. 22 Minnesota (21-7) at Illinois (19-9), 2 p.m.
No. 23 Georgia (21-8) vs. Florida (17-13), 3 p.m.
