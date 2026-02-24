NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 8 Michigan (22-5) at No. 13 Ohio State (23-5), 8 p.m.
No. 11 TCU (25-4) at Cincinnati (11-17), 6:30 p.m.
No. 14 Maryland (22-6) vs. Northwestern (8-19), 6:30 p.m.
No. 17 West Virginia (22-6) at UCF (10-17), 7 p.m.
No. 20 Texas Tech (24-5) at Kansas (17-11), 7:30 p.m.
Thursday’s Games
No. 1 UConn (29-0) vs. Georgetown (13-14), 7 p.m.
No. 3 South Carolina (27-2) vs. Missouri (16-13), 8 p.m.
No. 4 Texas (26-3) vs. No. 23 Georgia (21-7), 10 p.m.
No. 5 Vanderbilt (25-3) vs. No. 24 Alabama (21-7), 7:30 p.m.
No. 6 LSU (24-4) vs. Tennessee (16-10), 6 p.m.
No. 7 Oklahoma (21-6) vs. Arkansas (11-18), 7 p.m.
No. 9 Iowa (22-5) vs. Illinois (19-8), 9 p.m.
No. 10 Louisville (24-5) at Georgia Tech (12-16), 6 p.m.
No. 12 Duke (20-7) vs. Florida State (9-19), 8 p.m.
No. 16 Kentucky (20-8) at Auburn (14-14), 7 p.m.
No. 19 Ole Miss (21-8) at Florida (16-13), 6 p.m.
No. 21 North Carolina (23-6) at Virginia (19-8), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 25 Princeton (21-3) at Dartmouth (10-14), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 8 Michigan (22-5) vs. No. 14 Maryland (22-6), 2:30 p.m.
No. 25 Princeton (21-3) at Harvard (15-9), 6 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (29-0) at St. John’s (21-9), 7:30 p.m.
No. 2 UCLA (27-1) at USC (17-10), 6 p.m.
No. 3 South Carolina (27-2) at No. 16 Kentucky (20-8), 2 p.m.
No. 4 Texas (26-3) at No. 24 Alabama (21-7), Noon
No. 5 Vanderbilt (25-3) at Tennessee (16-10), 2 p.m.
No. 6 LSU (24-4) at Mississippi State (18-10), 4 p.m.
No. 7 Oklahoma (21-6) at Missouri (16-13), 4 p.m.
No. 9 Iowa (22-5) at Wisconsin (13-15), 3 p.m.
No. 10 Louisville (24-5) vs. Notre Dame (18-9), 4 p.m.
No. 11 TCU (25-4) vs. No. 18 Baylor (24-6), 4 p.m.
No. 12 Duke (20-7) at No. 21 North Carolina (23-6), Noon
No. 13 Ohio State (23-5) at No. 15 Michigan State (22-6), Noon
No. 17 West Virginia (22-6) vs. Cincinnati (11-17), 2 p.m.
No. 19 Ole Miss (21-8) vs. Texas A&M (12-11), 3 p.m.
No. 20 Texas Tech (24-5) vs. Arizona State (22-7), 3 p.m.
No. 22 Minnesota (21-7) at Illinois (19-8), 2 p.m.
No. 23 Georgia (21-7) vs. Florida (16-13), 3 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.