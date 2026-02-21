NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 15 Baylor (22-6) vs. Arizona (11-15), 8 p.m.
No. 19 West Virginia (21-6) vs. Oklahoma State (21-7), 2 p.m.
No. 20 Texas Tech (24-4) at Colorado (19-8), 9 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (28-0) vs. Providence (14-14), Noon
No. 2 UCLA (26-1) vs. Wisconsin (13-14), 5:30 p.m.
No. 3 South Carolina (26-2) vs. No. 17 Ole Miss (21-7), Noon
No. 4 Texas (25-3) vs. Mississippi State (18-9), 2 p.m.
No. 5 Vanderbilt (24-3) vs. No. 16 Kentucky (20-7), 4 p.m.
No. 6 Michigan (22-4) at No. 13 Iowa (21-5), Noon
No. 7 LSU (23-4) vs. Missouri (16-12), 4 p.m.
No. 8 Louisville (24-4) vs. Virginia (18-8), Noon
No. 9 Duke (20-6) at Clemson (18-9), 2 p.m.
No. 10 Ohio State (22-5) vs. USC (17-9), 2 p.m.
No. 11 Oklahoma (20-6) vs. No. 21 Tennessee (16-9), 2 p.m.
No. 12 TCU (24-4) vs. Iowa State (21-6), 4 p.m.
No. 14 Maryland (21-6) vs. Purdue (12-14), 1 p.m.
No. 18 Michigan State (21-6) at No. 23 Minnesota (21-6), 6 p.m.
No. 22 North Carolina (22-6) vs. Pittsburgh (8-20), Noon
No. 25 Alabama (20-7) at Florida (16-12), Noon
