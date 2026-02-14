NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 1 UConn (26-0) at Marquette (16-9), 1 p.m.
No. 3 South Carolina (24-2) at No. 6 LSU (22-3), 8:30 p.m.
No. 16 Texas Tech (23-3) at Oklahoma State (19-7), 3:30 p.m.
No. 24 Princeton (19-3) at Cornell (8-14), 5 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 UCLA (24-1) vs. Indiana (14-12), 3 p.m.
No. 4 Texas (23-3) at No. 22 Tennessee (16-6), 3 p.m.
No. 5 Vanderbilt (24-2) at Georgia (19-6), Noon
No. 7 Michigan (21-4) vs. No. 13 Michigan State (20-5), 4 p.m.
No. 8 Ohio State (22-3) vs. No. 20 Maryland (20-6), 2 p.m.
No. 9 Louisville (23-4) vs. Florida State (9-16), 6 p.m.
No. 10 Oklahoma (18-6) at No. 23 Alabama (20-5), 4 p.m.
No. 11 Duke (18-6) vs. No. 21 North Carolina (21-5), 1 p.m.
No. 12 Baylor (21-5) at UCF (10-14), 2 p.m.
No. 14 Ole Miss (20-5) at No. 18 Kentucky (19-7), 2 p.m.
No. 17 TCU (22-4) vs. No. 19 West Virginia (21-5), 8 p.m.
No. 25 Washington (18-7) vs. Oregon (18-8), 8 p.m.
