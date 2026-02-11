NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (25-0) vs. Creighton (12-12), 7 p.m.
No. 2 UCLA (23-1) at No. 13 Michigan State (20-4), 8 p.m.
No. 15 Iowa (18-5) vs. No. 25 Washington (18-6), 7:30 p.m.
No. 19 West Virginia (20-5) vs. UCF (10-13), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 4 Texas (23-2) at No. 5 Vanderbilt (23-2), 7:30 p.m.
No. 7 Michigan (20-4) at Northwestern (8-15), 9 p.m.
No. 9 Louisville (22-4) vs. Wake Forest (13-12), 7 p.m.
No. 10 Oklahoma (17-6) vs. Florida (15-11), 7 p.m.
No. 12 Baylor (21-4) vs. No. 17 TCU (21-4), 7 p.m.
No. 14 Ole Miss (19-5) vs. Arkansas (11-14), 9 p.m.
No. 18 Kentucky (18-7) vs. Texas A&M (9-10), 6:30 p.m.
No. 20 Maryland (19-6) vs. Penn State (8-16), 7 p.m.
No. 21 North Carolina (20-5) vs. SMU (8-16), 6 p.m.
No. 22 Tennessee (15-6) vs. Missouri (16-10), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 24 Princeton (19-2) at Columbia (15-6), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 UConn (25-0) at Marquette (16-8), 1 p.m.
No. 3 South Carolina (24-2) at No. 6 LSU (22-3), 8:30 p.m.
No. 16 Texas Tech (23-3) at Oklahoma State (19-7), 3:30 p.m.
No. 24 Princeton (19-2) at Cornell (8-13), 5 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 UCLA (23-1) vs. Indiana (14-11), 3 p.m.
No. 4 Texas (23-2) at No. 22 Tennessee (15-6), 3 p.m.
No. 5 Vanderbilt (23-2) at Georgia (19-5), Noon
No. 7 Michigan (20-4) vs. No. 13 Michigan State (20-4), 4 p.m.
No. 8 Ohio State (22-3) vs. No. 20 Maryland (19-6), 2 p.m.
No. 9 Louisville (22-4) vs. Florida State (8-16), 6 p.m.
No. 10 Oklahoma (17-6) at No. 23 Alabama (20-5), 4 p.m.
No. 11 Duke (18-6) vs. No. 21 North Carolina (20-5), 1 p.m.
No. 12 Baylor (21-4) at UCF (10-13), 2 p.m.
No. 14 Ole Miss (19-5) at No. 18 Kentucky (18-7), 2 p.m.
No. 17 TCU (21-4) vs. No. 19 West Virginia (20-5), 8 p.m.
No. 25 Washington (18-6) vs. Oregon (18-8), 8 p.m.
