NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (29-0) beat Villanova 83-69; beat Providence 81-38.
No. 2 UCLA (27-1) beat Washington 82-67; beat Wisconsin 80-60.
No. 3 South Carolina (27-2) beat No. 25 Alabama 76-57; beat No. 17 Ole Miss 85-48.
No. 4 Texas (26-3) beat Arkansas 93-62; beat Mississippi State 92-42.
No. 5 Vanderbilt (25-3) beat No. 16 Kentucky 81-79.
No. 6 Michigan (22-5) lost to No. 13 Iowa 62-44.
No. 7 LSU (24-4) beat No. 17 Ole Miss 78-70; beat Missouri 108-55.
No. 8 Louisville (24-5) lost to Virginia 74-72.
No. 9 Duke (20-7) beat North Carolina State 83-65; lost to Clemson 53-51.
No. 10 Ohio State (23-5) lost to No. 23 Minnesota 74-61; beat USC 88-83.
No. 11 Oklahoma (21-6) beat No. 24 Georgia 71-67; beat No. 21 Tennessee 100-93.
No. 12 TCU (25-4) beat Houston 72-50; beat Iowa State 80-73.
No. 13 Iowa (22-5) beat Nebraska 80-67; beat Purdue 83-74; beat No. 6 Michigan 62-44.
No. 14 Maryland (22-6) beat Purdue 99-66.
No. 15 Baylor (23-6) lost to No. 20 Texas Tech 87-56; beat Arizona 74-60.
No. 16 Kentucky (20-8) lost to No. 5 Vanderbilt 81-79.
No. 17 Ole Miss (21-8) beat No. 21 Tennessee 94-81; lost to No. 7 LSU 78-70; lost to No. 3 South Carolina 85-48.
No. 18 Michigan State (22-6) beat Northwestern 104-68; beat No. 23 Minnesota 75-61.
No. 19 West Virginia (22-6) beat Oklahoma State 72-40.
No. 20 Texas Tech (24-5) beat No. 15 Baylor 87-56; lost to Colorado 75-68.
No. 21 Tennessee (16-10) lost to No. 17 Ole Miss 94-81; lost to Texas A&M 82-74; lost to No. 11 Oklahoma 100-93.
No. 22 North Carolina (23-6) beat Virginia Tech 66-63, OT; beat Pittsburgh 78-50.
No. 23 Minnesota (21-7) beat No. 10 Ohio State 74-61; lost to No. 18 Michigan State 75-61.
No. 24 Georgia (20-7) lost to No. 11 Oklahoma 71-67.
No. 25 Alabama (21-7) lost to No. 3 South Carolina 76-57; beat Florida 76-71.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.