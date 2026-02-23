Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

February 23, 2026, 9:19 PM

Monday

No. 1 UConn (29-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Thursday.

No. 2 UCLA (27-1) did not play. Next: at USC, Sunday.

No. 3 South Carolina (27-2) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.

No. 4 Texas (26-3) did not play. Next: vs. No. 23 Georgia, Thursday.

No. 5 Vanderbilt (25-3) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Thursday.

No. 6 LSU (24-4) did not play. Next: vs. Tennessee, Thursday.

No. 7 Oklahoma (21-6) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.

No. 8 Michigan (22-5) did not play. Next: at No. 13 Ohio State, Wednesday.

No. 9 Iowa (22-5) did not play. Next: vs. Illinois, Thursday.

No. 10 Louisville (24-5) did not play. Next: at Georgia Tech, Thursday.

No. 11 TCU (25-4) did not play. Next: at Cincinnati, Wednesday.

No. 12 Duke (20-7) did not play. Next: vs. Florida State, Thursday.

No. 13 Ohio State (23-5) did not play. Next: vs. No. 8 Michigan, Wednesday.

No. 14 Maryland (22-6) did not play. Next: vs. Northwestern, Wednesday.

No. 15 Michigan State (22-6) did not play. Next: vs. No. 13 Ohio State, Sunday.

No. 16 Kentucky (20-8) did not play. Next: at Auburn, Thursday.

No. 17 West Virginia (22-6) did not play. Next: at UCF, Wednesday.

No. 18 Baylor (24-6) beat Kansas State 80-54. Next: at No. 11 TCU, Sunday.

No. 19 Ole Miss (21-8) did not play. Next: at Florida, Thursday.

No. 20 Texas Tech (24-5) did not play. Next: at Kansas, Wednesday.

No. 21 North Carolina (23-6) did not play. Next: at Virginia, Thursday.

No. 22 Minnesota (21-7) did not play. Next: at Illinois, Sunday.

No. 23 Georgia (21-7) beat Auburn 74-52. Next: at No. 4 Texas, Thursday.

No. 24 Alabama (21-7) did not play. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.

No. 25 Princeton (21-3) did not play. Next: at Dartmouth, Friday.

