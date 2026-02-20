NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (28-0) did not play. Next: vs. Providence, Sunday.
No. 2 UCLA (26-1) beat Washington 82-67. Next: vs. Wisconsin, Sunday.
No. 3 South Carolina (26-2) beat No. 25 Alabama 76-57. Next: vs. No. 17 Ole Miss, Sunday.
No. 4 Texas (25-3) beat Arkansas 93-62. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (24-3) did not play. Next: vs. No. 16 Kentucky, Sunday.
No. 6 Michigan (22-4) did not play. Next: at No. 13 Iowa, Sunday.
No. 7 LSU (23-4) beat No. 17 Ole Miss 78-70. Next: vs. Missouri, Sunday.
No. 8 Louisville (24-4) did not play. Next: vs. Virginia, Sunday.
No. 9 Duke (20-6) beat North Carolina State 83-65. Next: at Clemson, Sunday.
No. 10 Ohio State (22-5) did not play. Next: vs. USC, Sunday.
No. 11 Oklahoma (20-6) beat No. 24 Georgia 71-67. Next: vs. No. 21 Tennessee, Sunday.
No. 12 TCU (24-4) did not play. Next: vs. Iowa State, Sunday.
No. 13 Iowa (21-5) beat Purdue 83-74. Next: vs. No. 6 Michigan, Sunday.
No. 14 Maryland (21-6) did not play. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 15 Baylor (22-6) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 16 Kentucky (20-7) did not play. Next: at No. 5 Vanderbilt, Sunday.
No. 17 Ole Miss (21-7) lost to No. 7 LSU 78-70. Next: at No. 3 South Carolina, Sunday.
No. 18 Michigan State (21-6) did not play. Next: at No. 23 Minnesota, Sunday.
No. 19 West Virginia (21-6) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 20 Texas Tech (24-4) did not play. Next: at Colorado, Saturday.
No. 21 Tennessee (16-9) lost to Texas A&M 82-74. Next: at No. 11 Oklahoma, Sunday.
No. 22 North Carolina (22-6) beat Virginia Tech 66-63, OT. Next: vs. Pittsburgh, Sunday.
No. 23 Minnesota (21-6) did not play. Next: vs. No. 18 Michigan State, Sunday.
No. 24 Georgia (20-7) lost to No. 11 Oklahoma 71-67. Next: at Auburn, Monday.
No. 25 Alabama (20-7) lost to No. 3 South Carolina 76-57. Next: at Florida, Sunday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.