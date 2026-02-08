NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (25-0) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.
No. 2 UCLA (23-1) beat No. 8 Michigan 69-66. Next: at No. 12 Michigan State, Wednesday.
No. 3 South Carolina (24-2) beat No. 19 Tennessee 93-50. Next: at No. 5 LSU, Saturday.
No. 4 Texas (22-2) did not play. Next: vs. No. 16 Kentucky, Monday.
No. 5 LSU (22-3) beat Auburn 77-44. Next: vs. No. 3 South Carolina, Saturday.
No. 6 Louisville (22-4) beat Syracuse 84-65. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 7 Vanderbilt (22-2) did not play. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Monday.
No. 8 Michigan (20-4) lost to No. 2 UCLA 69-66. Next: at Northwestern, Thursday.
No. 9 Ohio State (22-3) beat Oregon 80-64. Next: vs. No. 22 Maryland, Sunday.
No. 10 Iowa (18-5) did not play. Next: vs. No. 24 Washington, Wednesday.
No. 11 Oklahoma (17-5) did not play. Next: at No. 7 Vanderbilt, Monday.
No. 12 Michigan State (20-4) did not play. Next: vs. No. 2 UCLA, Wednesday.
No. 13 Ole Miss (19-5) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 14 TCU (21-4) lost to Colorado 80-79. Next: at No. 15 Baylor, Thursday.
No. 15 Baylor (21-4) did not play. Next: vs. No. 14 TCU, Thursday.
No. 16 Kentucky (18-6) did not play. Next: at No. 4 Texas, Monday.
No. 17 Duke (18-6) beat SMU 95-36. Next: vs. No. 25 North Carolina, Sunday.
No. 18 Texas Tech (22-3) did not play. Next: vs. Kansas, Tuesday.
No. 19 Tennessee (15-6) lost to No. 3 South Carolina 93-50. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 20 West Virginia (20-5) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 21 Alabama (20-5) lost to Texas A&M 72-69. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Sunday.
No. 22 Maryland (19-6) did not play. Next: vs. Penn State, Thursday.
No. 23 Princeton (19-2) did not play. Next: at Columbia, Friday.
No. 24 Washington (18-6) beat Wisconsin 91-86, OT. Next: at No. 10 Iowa, Wednesday.
No. 25 North Carolina (20-5) beat Wake Forest 84-56. Next: vs. SMU, Thursday.
