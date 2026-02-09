NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 1 Arizona (23-0) at No. 9 Kansas (18-5), 9 p.m.
No. 17 St. John’s (18-5) vs. Xavier (12-11), 6:30 p.m.
No. 24 Louisville (17-6) vs. North Carolina State (18-6), 7 p.m.
Tuesday’s Games
No. 3 Houston (21-2) at Utah (9-14), 9 p.m.
No. 4 Duke (21-2) at Pittsburgh (9-15), 9 p.m.
No. 5 Iowa State (21-2) at TCU (14-9), 9 p.m.
No. 7 Nebraska (21-2) vs. No. 13 Purdue (19-4), 7 p.m.
No. 8 Illinois (20-4) vs. Wisconsin (16-7), 8 p.m.
No. 11 North Carolina (19-4) at Miami (FL) (18-5), 7 p.m.
No. 12 Gonzaga (23-2) vs. Washington State (11-15), 11 p.m.
No. 15 Virginia (20-3) at Florida State (11-12), 7 p.m.
No. 19 Vanderbilt (19-4) at Auburn (14-9), 7 p.m.
No. 21 Arkansas (17-6) at LSU (14-9), 9 p.m.
No. 22 BYU (17-6) at Baylor (13-10), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 2 Michigan (22-1) at Northwestern (10-14), 8:30 p.m.
No. 6 UConn (22-2) at Butler (13-11), 7:30 p.m.
No. 14 Florida (17-6) at Georgia (17-6), 7 p.m.
No. 16 Texas Tech (17-6) vs. Colorado (14-10), 8 p.m.
No. 20 Clemson (20-4) vs. Virginia Tech (16-8), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 10 Michigan State (20-4) at Wisconsin (16-7), 8 p.m.
No. 18 Saint Louis (23-1) at Loyola Chicago (6-19), 8:30 p.m.
No. 23 Miami (OH) (24-0) vs. Ohio (13-12), 9 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (23-0) vs. No. 16 Texas Tech (17-6), 6:30 p.m.
No. 2 Michigan (22-1) vs. UCLA (17-7), 12:45 p.m.
No. 3 Houston (21-2) vs. Kansas State (10-13), 4 p.m.
No. 4 Duke (21-2) vs. No. 20 Clemson (20-4), Noon
No. 5 Iowa State (21-2) vs. No. 9 Kansas (18-5), 1 p.m.
No. 6 UConn (22-2) vs. Georgetown (13-11), 8 p.m.
No. 7 Nebraska (21-2) vs. Northwestern (10-14), 1 p.m.
No. 11 North Carolina (19-4) vs. Pittsburgh (9-15), 2 p.m.
No. 12 Gonzaga (23-2) at Santa Clara (21-5), 10:30 p.m.
No. 13 Purdue (19-4) at Iowa (18-5), 5 p.m.
No. 14 Florida (17-6) vs. No. 25 Kentucky (17-7), 3 p.m.
No. 15 Virginia (20-3) vs. Ohio State (15-8) at Nashville, Tenn., 8 p.m.
No. 17 St. John’s (18-5) at Providence (11-13), 1 p.m.
No. 19 Vanderbilt (19-4) vs. Texas A&M (17-6), 1 p.m.
No. 21 Arkansas (17-6) vs. Auburn (14-9), 8:30 p.m.
No. 22 BYU (17-6) vs. Colorado (14-10), 4 p.m.
No. 24 Louisville (17-6) vs. Baylor (13-10) at Fort Worth, Texas, 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 8 Illinois (20-4) vs. Indiana (16-8), 1 p.m.
